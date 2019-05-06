Рубль попал под каток бегства от риска из-за угрозы новых торговых войн

06.05.2019 11:00 394

Рубль дешевеет утром понедельника, и против него — глобальное бегство от риска, падение нефти и ЕМ-валют после угроз Вашингтона повысить торговые пошлины на китайские товары, что может негативно сказаться на всей мировой торговле.

Поддержкой же могут выступать продажи экспортной выручки по выгодному для корпораций текущему рыночному курсу.

К 10.15 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 65,40, и российская валюта теряет полпроцента от уровней предыдущего закрытия, торгуясь вблизи одномесячных минимумов.

Расчетами "сегодня" пара доллар/рубль — вблизи отметки 65,39, тогда как официальный курс ЦБР на понедельник — 64,63.

К евро рубль теряет около трети процента, к 10.15 МСК котировки были вблизи 73,16.

В воскресенье президент США Дональд Трамп сообщил о повышении тарифов на китайские товары стоимостью $200 миллиардов и о будущих повышениях тарифов в ближайшее время, усилив давление на Китай в попытке заключить с ним торговое соглашение.

При этом источники Wall Street Journal сообщили, что Пекин может отменить запланированные на среду переговоры.

Валютный рынок отреагировал распродажей сырьевых и развивающихся валют против доллара США, который сам существенно дешевеет против иены, считающейся безопасной гаванью, учитывая статус Японии как крупнейшего кредитора в мире и ее огромный запас активов за рубежом.

Нефть марки Brent падает на два c четвертью процента, и баррель сейчас оценивается в $69,23, ранее достигнув одномесячного минимума $68,79.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Дмитрий АНТОНОВ