Объем ежедневных покупок валюты ЦБ может вырасти в мае до 340 млн долларов

06.05.2019 15:00 300

Центробанк РФ с 14 мая по 6 июня может купить на открытом рынке валюту для целей Минфина на 400 миллиардов рублей ($6,1 миллиарда по курсу ЦБР на 7 мая), и в этот объем будут входить как плановые интервенции, так и компенсация ранее отложенных операций регулятора.

Согласно усредненному прогнозу 8 экономистов, участвовавших в опросе Рейтер, майский объем плановой покупки может составить порядка 350 миллиардов рублей, и к нему добавится еще чуть более 50 миллиардов рублей покупок валюты в счет отложенных в 2018 году операций на внутреннем рынке.

Прогноз майских интервенций существенно превышает объем предыдущих подобных операций: плановый объем покупки here валюты с 5 апреля по 13 мая включительно был заявлен министерством в 255,4 миллиарда рублей, плюс 61,6 миллиарда рублей отложенных операций, что суммарно дало 317 миллиардов рублей.

В течение 18 рабочих дней предстоящего периода ежедневный объем плановых покупок может составить 19,4 миллиарда рублей, и Центробанк будет добавлять к ним еще 2,8 миллиарда рублей отложенных, что дает ежедневный размер интервенций на 22,2 миллиарда рублей ($340 миллионов по курсу ЦБ на 7 мая) против текущих 14,4 миллиарда рублей в день ($220 миллионов) при 22 торговых сессиях.

Минфин опубликует сообщение о новом объеме покупок валюты 8 мая в 12.00 МСК.

Банк России возобновил интервенции на внутреннем рынке с 15 января после паузы, взятой 23 августа 2018 года.

По оценке Рейтер, накопленный с августа 2018 по январь 2019 года объем валюты, которая не была куплена Центробанком на рынке, составляет более 2 триллионов рублей.

Центробанк намерен проводить отложенные покупки равномерно в течение 36 месяцев, порядка 2,8 миллиарда рублей за рабочий день.

Минфин с февраля 2017 года с помощью ЦБР покупает валюту на внутреннем рынке в рамках ограничивающего траты бюджетного правила. Объем покупок министерство рассчитывает ежемесячно, исходя из оценки дополнительных нефтегазовых доходов в текущем месяце, скорректированной на объем фактических поступлений в предыдущий период.

Нефтегазовые доходы Минфин считает на основе сложившейся цены нефти и курса рубля за предыдущий месяц, а также прогнозов объемов добычи и экспорта нефти и газа и цен на газ.

По оценкам ведомства, средняя цена на нефть марки Urals в апреле 2019 года сложилась в размере $71,54 за баррель против средней мартовской цены $65,98 за баррель. В апреле 2018 года средняя цена Urals была на уровне $69,08.

Владимир АБРАМОВ, Андрей ОСТРОУХ. Редактор Дмитрий АНТОНОВ