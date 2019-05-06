06.05.2019 17:00 326

Мосгорсуд признал законным продление до 14 июля срока домашнего ареста в отношении основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в хищении более 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный", сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

Ранее Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об изменении меры пресечения в отношении Калви и перевел его под домашний арест.

Инвестор был арестован в феврале текущего года. Он является старшим партнером созданного им инвестиционного фонда и большую часть времени проживает в Лондоне, но при этом имеет постоянное место жительства в Москве.

Дело Baring Vostok

По уголовному делу о мошенничестве Басманный суд арестовал ещё 4 обвиняемых: партнера компании Вагана Абгаряна, директора по инвестициям Ивана Зюзина, генерального директора "Первого коллекторского бюро" Максима Владимирова, а также партнера Baring Vostok Филиппа Дельпаля.

Компания Baring Vostok занимается прямыми инвестициями в акции компаний на постсоветском пространстве. Калви основал компанию в 1994 году. Baring Vostok вкладывалась в акции Яндекса, Вкусвилла, Тинькофф Банка и других крупных проектов. Калви подозревают в особо крупном мошенничестве при заключении сделки по покупке банком "Восточный" акций компании "Первое коллекторское бюро". Следствие считает, что цена на актив была завышена, а сделка принесла банку убытки.

Следствие ссылается на аудиторское заключение PricewaterhouseCoopers о заключенной сделке, которым проданные акции оцениваются в 600 тысяч рублей, что, по мнению следователя, говорит о совершении мошенничества.

Мнение Калви

Предприниматель отрицает обвинения в свой адрес, заявляя, что сделка была совершена и одобрена всеми заинтересованными сторонами.

Также Калви подчеркнул, что заявление в правоохранительные органы подал член совета директоров банка "Восточный" — Шерзод Юсупов. Настоящей причиной своего ареста предприниматель считает крупный корпоративный конфликт, связанный с контролем над банком двух групп акционеров: Baring Vostok и выходцев из Юниаструм банка (реорганизован и присоединён к "Восточному" в начале 2017 года).