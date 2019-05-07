07.05.2019 08:10 581

В мае, на который приходится череда длинных выходных, граждане возьмут у микрофинансовых организаций (МФО) примерно на четверть больше займов, чем в обычные месяцы, прогнозируют эксперты. Причем 50% намерены потратить заемные средства на неотложные нужды во время праздников, а не на отдых или какие-то глобальные покупки. Аналитики предупреждают, что импульсивные праздничные займы могут обернуться значительным ростом просрочки.

В мае россияне оформят порядка 2,7–2,8 млн займов, из которых более 55–60% придется на период майских праздников, свидетельствует исследование финансового маркета «Юником24». Таким образом за праздничные дни граждане возьмут чуть более 1,6 млн займов. Согласно опросу, половина заемщиков планирует потратить деньги на неотложные нужды в связи с возросшими тратами в период с 1 по 11 мая. Чуть менее 15% берут заем на поездки и отдых в период майских каникул, такому же числу граждан деньги потребовались для подготовки к дачному сезону. Порядка 20% заемщиков потратят средства на ремонт квартиры.

Как указывает гендиректор «Юником24» Юрий Кудряков, в мае прошлого года было выдано порядка 2,6 млн займов. «В среднем в месяц МФО выдают порядка 2–2,2 млн займов,— отмечает он.— Но в преддверии и во время праздников наблюдается повышенный спрос на займы, связанный с общим ростом потребления, а в условиях спада реальных располагаемых доходов сделать ту или иную покупку без использования заемных средств для некоторых категорий населения становится практически нереально».

Крупные игроки микрофинансового рынка фиксируют значительный рост выдач.

В преддверии праздников в среднем объем займов увеличивается на 15–20% по сравнению с обычным месяцем,— говорит гендиректор группы TWINO Ашот Торосян.

— Клиенты чаще берут именно короткие займы, на них приходятся около 97% от общего объема выдач, за неделю до и в период майских праздников средняя сумма займа у нас увеличилась на 18%». «Объем выдач в майские праздники вырос на 10%, при этом граждане запрашивают суммы, примерно на четверть большие, чем в обычные дни,— отмечает гендиректор МФК "Займер" Роман Макаров.— Особым спросом пользуются краткосрочные займы, которые граждане предпочитают оформлять на максимально возможный срок — 30 дней». По словам директора по маркетингу МФК «МигКредит» Надежды Денисовой, компания не зафиксировала роста выдач длинных займов, но в мае текущего года средняя сумма займа выросла на 10–15% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Эксперты считают, что такая расточительность заемщиков может грозить микрофинансистам массовыми неплатежами.

«Для длинных майских каникул рост объемов выданных займов является традиционным, поскольку у граждан появляется много свободного времени, а на фоне отсутствия роста доходов оно не подкреплено достаточным финансовым обеспечением,— говорит аналитик ИК "Алор" Алексей Антонов.— Однако в отличие от обычных месяцев перед и в период праздников заемщики часто берут изначально незапланированные импульсивные займы, средства на погашение которых им бывает выделить проблематично, соответственно, просрочка по таким ссудам выше среднего значения». По его мнению, во второй половине месяца возможен спрос на реструктуризацию образовавшихся задолженностей, так как возращение заемных средств, взятых без определенного обеспечения, иначе реализовать практически невозможно.

Впрочем, по словам директора СРО «МиР» Елены Стратьевой, ситуация не столь критична — участники рынка действительно регулярно фиксируют сезонный рост количества входящих заявок на займы в праздничные дни — в среднем он составляет до 15%. «Вместе с тем динамика роста реальных выдач не такая существенная, в конце апреля — первой половине мая средний недельный показатель количества выданных займов на 2–5% выше обычного,— поясняет она.— Этот период характеризуется высоким процентом отказов в целом по рынку».

Светлана САМУСЕВА