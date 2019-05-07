07.05.2019 08:50 602

В соответствии с документами Банка России, предписания направлены в адрес Олега Бойко в соответствии с федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». В них говорится «о выявлении факта неудовлетворительной деловой репутации» бизнесмена как лица, которое имеет право косвенно распоряжаться 10% долей ООО МФК «4финанс» и ООО МФК «СМСфинанс».

В 2015 году журнал РБК сообщал о том, что именно компания Бойко, капитал которого Forbes оценивал в $1,35 млрд, стояла за терминалами, выдававшими кредиты до 15 тысяч рублей прямо на улице.

Суть заключалась в том, что человек вводил через терминал номер мобильного телефона, сканировал паспорт, а после короткой проверки получал деньги на срок до 20 дней под 2% в сутки (730% годовых).

До микрофинансовых организаций Бойко занимался игровыми автоматами. Ему принадлежала Ritzio Entertainment Group, работавшая до запрета игорного бизнеса в 2009 году.

В 1990-е годы Бойко входил в совет директоров ОРТ, а также был владельцем банка «Национальный кредит».

Артем ФИЛИПЕНОК