07.05.2019 09:00 605

Россия приступает к созданию инфраструктуры для бесперебойной работы национального сегмента интернета. Власти обещают, что использование нового оборудования не приведет к замедлению трафика или сбоям в сети. Тем более, речь не идет о появлении в нашей стране аналога "великого китайского файрвола". Изменения направлены на защиту интересов отечественных пользователей в случае внешних попыток отключить Россию от глобальной сети.

Поправки в законы о связи и о защите информации, подразумевающие создание условий для бесперебойной стабильной работы интернета в России, подписал президент Владимир Путин. Их публикует "Российская газета".

Поводом для разработки закона стало принятие в 2018 году в США Стратегии национальной кибербезопасности. Анонсируя документ, помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон упоминал, что к соперникам по киберпространству, в числе которых оказалась и Россия, "США намерены использовать не только оборонную стратегию, но и наступательные операции". В России сочли, что в этих условиях необходимы защитные меры.

Уже после появления законопроекта глава Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Александр Жаров в интервью ТАСС говорил, что отключение России от глобальной сети маловероятно. Однако любая страна, по его словам, должна быть базово готова к различным вариантам развития событий. Такую базовую готовность и призван обеспечить новый закон.

Поправки подразумевают, что все операторы связи установят в своих сетях технические средства противодействия угрозам безопасности российского сегмента интернета (оборудование безвозмездно предоставит государство). Операторы, установившие такие техсредства, освобождаются от обязанности ограничивать доступ к сайтам с запрещенной информацией. По действующему законодательству они должны сами блокировать подобный контент.

В случае возникновения экстраординарной ситуации (перечень возможных угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования Рунета своим постановлением определит правительство) контролирующий орган — Роскомнадзор — будет вправе взять на себя централизованное управление сетями связи.

Закон определяет, что именно это ведомство займется координацией действий по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета на территории нашей страны.

В случае жалоб абонентов на сбои в сети после установки в ней устройств по предотвращению угроз операторы связи будут иметь право сначала обратиться в Роскомнадзор с запросом на подтверждение того, что этот сбой был связан с деятельностью техсредств. Такие случаи будут рассматриваться судами.

В качестве одной из защитных мер поправки также вводят обязанность использования средств отечественного шифрования для госорганов, органов местного самоуправления, государственных муниципальных учреждений и унитарных предприятий. Это касается взаимодействия в электронной форме, в том числе с гражданами, физическими лицами и организациями.

Основная часть заложенных в закон норм вступит в силу в ноябре 2019 года. Чтобы они могли полноценно заработать, за оставшееся время будут разработаны и приняты подзаконные акты. Александр Жаров отмечал, что Роскомнадзор уже ведет работу с операторами связи, чтобы снять все имеющиеся вопросы.

Некоторые положения закона заработают с отсрочкой — 1 января 2021 года. Это, в частности, касается перехода госорганов на российские средства шифрования.

По словам главы Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонида Левина, вступление в силу нового закона не должно каким-либо образом негативно повлиять на российских пользователей. "Рассуждения о том, что после принятия закона интернет в России будет работать, как в Китае, некорректны и не соответствуют действительности", — подчеркивал он.

С переходом на новые правила работы Россия остается частью мирового интернет-пространства, но устойчивость и надежность отечественного сегмента глобальной сети повысится, указывал председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Госорганы должны перейти на российские средства шифрования при электронном взаимодействии с гражданами и организациями

Недавний опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что интернетом в России пользуются с той или иной периодичностью 84 процента населения. При этом 69 процентов граждан выходят в сеть ежедневно.

По данным Российской ассоциации электронных коммуникаций, вклад Рунета в российскую экономику за последний год достиг 3,9 триллиона рублей.

Юлия КРИВОШАПКО

