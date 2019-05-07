07.05.2019 09:10 611

Минэкономики разослало в ведомства переработанный законопроект «О едином механизме развития территорий с особыми условиями осуществления предпринимательской деятельности». Теперь документ, нацеленный на унификацию правил предоставления льгот резидентам специальных экономических зон, в которые постепенно должны превратиться действующие ОЭЗ, ТОР и технопарки, называется «О преференциальных режимах». В нем появились две новые идеи — «преференциальных портфелей» (набора возможных для конкретного субъекта РФ льгот, предоставляемых инвесторам) и увязки объема этих портфелей с инвестпривлекательностью их держателей. Чем она выше, тем меньше налоговых и больше регуляторных льгот субъекты РФ смогут предложить бизнесу.

Сейчас в РФ функционируют около 500 площадок, ориентированных на ускоренное развитие отдельных регионов и обеспечение благоприятных условий для предпринимателей,— это территории опережающего развития (ТОР), индустриальные парки, технопарки, особые экономические зоны (ОЭЗ) и др. Законопроектом «О преференциальных режимах», разосланным в ведомства за подписью заместителя главы Минэкономики Вадима Живулина, министерство предлагает ввести для них единые правила, что позволит федеральному центру проводить системную политику — сейчас, отмечает Минэкономики, они зачастую создаются несистемно — и избежать при этом «задвоения» льгот и финансирования, предоставляемых резидентам таких режимов.

Проект предлагает объединить разрозненные типы льготных для бизнеса территорий под названием «специальные экономические зоны» (СЭЗ) и ввести четкий регламент льгот, на которые могут рассчитывать их резиденты,— всего в Минэкономики насчитали 62 таких послабления. Так, финансовые льготы (их восемь) предполагают возможности обнуления в границах СЭЗ налогов на прибыль, имущество, транспортного, земельного налогов, страховых взносов, нулевого коэффициента НДПИ, ускоренной вдвое амортизации и предоставления госгарантий для проектов в них. В число регуляторных послаблений, которые предлагается свести воедино, входят более 50 строительных, земельных, кадровых, производственных, санитарных и общеюридических норм — включая, например, возможность работы по техрегламентам или санитарным правилам ЕС и ЕАЭС (подробнее см. «Ъ-Онлайн» ).

Прежняя версия законопроекта, опубликованная ведомством на regulation.gov.ru в декабре 2018 года, называлась «О едином механизме развития территорий с особыми условиями осуществления предпринимательской деятельности», и в сравнении с ней новая редакция содержит две новые идеи. Первая — введение оценки инвестпривлекательности регионов, выраженной в комплексном инвестиционном показателе (КИП). Вторая — увязка возможностей региона с этим показателем: чем больше инвестиций, тем ниже будет для него объем финансовых льгот, но тем большую регуляторную свободу он получит.

Для этого проект вводит понятие «преференциальный портфель» — набор финансовых и регуляторных послаблений, которые вправе предоставить своим СЭЗ регион.

Предполагается, что «объем» этого портфеля будет общим для всего субъекта РФ. В презентации, которая сопровождает законопроект, ведомство приводит в качестве примера три типичные региональные ситуации: так, инвестиционно неразвитым регионам с низким КИП (Бурятия, Тыва) будет доступно обнуление для резидентов СЭЗ налога на прибыль (ставка — 20%) на пять лет, но требования регулирования для них будут жесткими. Относительно инвестпривлекательным Липецкой, Самарской и Калужской областям ставку налога на прибыль в СЭЗ будет позволено снижать до 10% на пять лет, но они смогут отступать от некоторых федеральных регуляторных норм в интересах инвесторов. Наконец, Москва и Татарстан как наиболее инвестиционно развитые регионы смогут снижать ставку налога на прибыль только до 18%, но давать еще больше регуляторных поблажек.

Минэкономики разработало и корреспондирующие поправки в Налоговый, Земельный, Трудовой кодексы и десятки федеральных законов — в частности, о смягчении для резидентов СЭЗ закона о валютном регулировании: возможности не информировать ФНС о зарубежных счетах, отмене запрета перевода на зарубежные счета средств от продажи движимого и недвижимого имущества, отмене запрета на валютные операции между резидентами РФ и др. Запрет на создание новых «льготных» территорий, кроме СЭЗ, законопроект предлагает ввести с 1 января 2020 года, но до конца 2022 года Минэкономики будет экспериментировать с созданием СЭЗ в шести пилотных регионах, а с 2023-го это смогут делать все субъекты РФ. При этом «старые» льготные режимы будут действовать «до истечения срока, на который они были созданы», а их резиденты смогут работать «до истечения сроков действия соглашений».

Отметим, наиболее спорная норма проекта — о фиксации на момент заключения инвестсоглашений с резидентами СЭЗ уровня налоговой нагрузки и неприменении к ним новых ставок налогов и сборов — в проекте от предыдущей редакции сохранилась. При этом, как показал опыт повышения НДС с начала 2019 года, для участников специнвестконтрактов, содержащих такую оговорку, она оказалась неисполнима. Более того, у Минфина уже готов законопроект о соглашениях о защите и поощрении капвложений (СЗПК), предполагающий возможность такой оговорки только с согласия федеральных властей. Источник "Ъ" в финансово-экономическом блоке правительства подтвердил вчера, что норма о фиксации налоговой нагрузки в СЭЗ воспринимается Минфином как спорная — приоритетом для ведомства является ускоренное принятие закона о СЗПК.

Олег САПОЖКОВ