07.05.2019 09:20 608

В документе, опубликованном ООО «Морган Стэнли Банк», указывается, что в первом квартале 2020 года финансовая организация намерена подать в Банк России заявление о прекращении банковской деятельности.

«Группа планирует отказаться от банковской, брокерской и депозитарной лицензий и добровольно ликвидировать соответствующие бизнес подразделения», — говорится в отчетности.

О намерении Morgan Stanley сократить свое присутствие в России стало известно в декабре прошлого года. Тогда собеседники агентства Bloomberg в банке сообщили, что часть сокращаемых в Москве сотрудников Morgan Stanley будут просто уволены, в то время как другие будут переведены на работу в Лондон.

Morgan Stanley открыл представительство в России в 1994 году, в 2005 году ООО «Морган Стэнли Банк» получило лицензию на осуществление банковской деятельности, лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на дилерскую, брокерскую и депозитарную деятельность.

В 2008 году ООО «Морган Стэнли Банк» получило бессрочную брокерскую лицензию, а также бессрочные лицензии на дилерскую и депозитарную деятельность. В настоящее время основными направлениями работы банка являются конверсионные операции, операции на денежном рынке, операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, предоставление инвестиционно-финансовых услуг клиентам (слияния и поглощения, первичное размещение акций и др.).

Артем ФИЛИПЕНОК