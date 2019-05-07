07.05.2019 09:50 742

Ситуация на мировых фондовых рынках выглядит несколько странно. Несмотря на не очень позитивную макроэкономическую статистику (в основном это касается Европы) и не всегда безупречные отчеты корпораций, биржевые индексы упорно ползут вверх, обновляя исторические максимумы.

Индекс S&P 500 к концу апреля прибавил в весе порядка 17%. Благодаря неплохой статистике по экономике США и набравшему обороты сезону отчетов компаний рынки продолжают упорно карабкаться вверх по стене страха. И если в начале апреля эксперты считали, что прибыль компаний, входящих в состав индекса S&P 500, снизится на 2,3%, то по мере публикации финансовых показателей прогнозы снижения были скорректированы до 1,1%.

Сейчас на динамику рынков влияют две истории, толкающие котировки вверх. Первая — это сезон отчетов американских компаний. Вторая — американо-китайские торговые переговоры, призванные остановить торговую войну между этими странами. По сообщениям источников в Белом доме, соответствующий документ президенту Дональду Трампу стараются подготовить ко Дню поминовения, который в США празднуют 27 мая.

При этом значительная часть инвесторов не только видит накапливающееся в мировой экономике напряжение, но и понимает, что кратковременная радость в момент публикации финансовых отчетов, заметно превосходящих ожидания, по сути является самообманом.

Старуха действовала сугубо в рамках восходящего рыночного тренда, требуя себе все большие преференции на фоне успешно полученных предыдущих.

Добавим к этому практически исчерпанный позитивный эффект от реформ Дональда Трампа, которые хотя и сказались благотворно на отдельных отраслях экономики США, но при этом таили в себе отложенные риски последующего масштабного ухудшения — уже в рамках всего спектра производственно-потребительских отношений в стране.

Тем не менее многие инвесторы продолжают покупать акции, глядя на то, что индексы действительно все время растут. В этой связи можно вспомнить сказку «О рыбаке и рыбке»: там старуха действовала сугубо в рамках восходящего рыночного тренда, требуя себе все большие преференции на фоне успешно полученных предыдущих. И ведь до самого последнего момента ничто не предвещало рокового разворота, так что с формальной точки зрения обвинить старуху, в общем-то, не в чем.

Интерес к российским активам подогревается благоприятной конъюнктурой на сырьевых рынках. Пришедшая из-за океана новость о том, что Белый дом ужесточает санкции в отношении экспорта иранской нефти, привела к бурному росту фьючерсных контрактов на марки Brent и WTI.

Этот фактор, а также то, что ФРС США явно переходит к более мягкой монетарной политике, создали условия для постепенного возвращения иностранного капитала на российские долговые площадки и способствовали укреплению курса рубля. При этом сдерживающими факторами для российской валюты остаются бюджетное правило, согласно которому ЦБ скупает доллары на внутреннем рынке в интересах Минфина при высоких ценах на нефть, и резкое укрепление американского доллара на международном рынке. В текущих условиях эти силы уравновешивают друг друга, поэтому, по прогнозу аналитиков «Финама», до конца мая курс доллара к рублю будет находиться в диапазоне 64-66 рублей, курс евро — 72-74 рубля.

Рынок облигаций

Недавно первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявила , что иностранные инвесторы вернули на рынок ОФЗ более половины средств, которые они вывели с апреля по декабрь прошлого года. Другая половина в перспективе также может вернуться — например, если не реализуется жесткий «санкционный» сценарий (наложение ограничений со стороны США на покупку российского госдолга).

Впрочем, снижению доходностей ОФЗ будет препятствовать навес предложения новых бумаг со стороны Минфина. Ведь даже с учетом сверхудачных аукционов в апреле годовая программа по размещениям ОФЗ (валовым объемом почти 2,5 трлн рублей) сейчас реализована лишь на треть.

Потенциальное снижение ключевой ставки на 25 базисных пунктов во многом уже заложено в цену бумаг. Другое дело, что разворот вектора денежно-кредитной политики в сторону смягчения является сильным фундаментальным фактором поддержки для облигационного рынка.

В апреле прекрасно себя чувствовал не только первичный рынок государственных займов. Российские корпоративные и банковские заемщики продолжили активно размещать новые облигационные выпуски. Среди них отметим два выпуска АФК «Система» с погашениями в феврале и марте 2029 года. Оба выпуска (серий 001Р-09 и 001Р-10) общим объемом 20 млрд рублей были размещены с купонами 9,9% годовых. Сейчас по ним можно зафиксировать доходность на уровне 10,2%. Отметим, что купонные доходы по этим облигациям освобождены от уплаты НДФЛ.

С начала 2019 года «окно» первичных размещений открылось и для российского долга, номинированного в иностранной валюте. Стоит обратить внимание на недавно размещенный выпуск «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК) объемом $500 млн с погашением в 2025 году. Эмитент евробонда — одна из крупнейших лизинговых компаний страны, находится в федеральной собственности, ее обязательства характеризуются квазисуверенным риском. Агентства Moody's и Fitch держат по этой компании рейтинги Ba2 и BB соответственно. Сейчас по выпуску можно зафиксировать доходность на уровне 6% годовых, что выглядит интересно на фоне текущих уровней доходности в секторе.

Рынок акций

На рынке акций российских эмитентов аналитики «Финама» в настоящее время рекомендуют покупать бумаги электроэнергетической компании «РусГидро» с горизонтом инвестирования свыше двух лет — с расчетом на рост после их двукратного падения. Мы видим несколько фундаментальных причин для перемены тренда. Во-первых, в апреле «РусГидро» изменила дивидендную политику. Объем выплат теперь определяется как 50% прибыли по МСФО, но не менее среднего объема за последние три года. Во-вторых, с 2020 года мы ожидаем восстановления динамики прибыли и денежного потока компании после завершения строительства приоритетных термальных объектов на Дальнем Востоке.

Также, по нашему мнению, привлекательными являются привилегированные акции «Сургутнефтегаза». Технический анализ свидетельствует о дальнейшем подъеме котировок этих бумаг к уровню 45 рублей с нынешних 39,3 рубля. В пользу их покупки говорит и вероятность выплаты неплохих дивидендов, которые по итогам 2018 года могут составить порядка 7 рублей, что соответствует дивидендной доходности примерно в 15%.

На рынке акций зарубежных эмитентов внимания заслуживают бумаги Lockheed Martin — крупнейшей американской компании оборонного сектора. Ее ключевой продукцией являются боевые самолеты — в частности, истребители пятого поколения F-35 и истребители F-16. Пентагон остается главным заказчиком для компании, сохраняя долю более 75%, при этом Lockheed Martin продолжает выигрывать большинство тендеров на поставку военных истребителей, вертолетов, а также вооружения для Министерства обороны США.

Учитывая, что президент США Дональд Трамп увеличил оборонный бюджет на 2019 год до $716 млрд по сравнению с $700 млрд в 2018 году, проблем с новыми заказами у компании не будет. Что касается финансовых результатов, то выручка Lockheed Martin в первом квартале выросла на 23,2% и составила $14,336 млрд, что оказалось лучше ожиданий аналитиков. Чистая прибыль в отчетном периоде достигла $1,704 млрд, или $5,99 на акцию, по сравнению с показателем $1,31 млрд, или $4,02 на акцию, годом ранее. В этой связи мы рекомендуем покупать акции Lockheed Martin с целевой ценой $370 (сейчас они торгуются на уровне $340 за бумагу).

Еще одна актуальная инвестиционная идея — акции Boston Scientific, американского поставщика медицинского оборудования и расходных материалов, ведущего деятельность по таким направлениям, как нейрохирургия, ортопедическая и сердечно-сосудистая хирургия, пульмонология, гинекология, гастроэнтерология, электрофизиология, урология и др.

Тенденция к старению населения в развитых странах неизбежно приведет к увеличению частоты сердечно-сосудистых заболеваний в глобальном масштабе. На этом фоне разработки Boston Scientific в области сердечного ритма и в других важных сферах медицины, на наш взгляд, в долгосрочной перспективе станут еще более актуальными и востребованными.

Компания из квартала в квартал демонстрирует положительную динамику выручки и чистой прибыли на акцию, что обнадеживает с инвестиционной точки зрения. Мы ожидаем от акций Boston Scientific подорожания до $45 в ближайший год, что предполагает потенциал роста на 25,4% от текущих уровней.

Михаил АРИСТАКЕСЯН, Forbes Contributor, Сергей ДРОЗДОВ, Forbes Contributor, Алекcей КОВАЛЕВ, Forbes Contributor, Алексей КОРЕНЕВ, Forbes Contributor

