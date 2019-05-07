07.05.2019 10:00 633

Министерство финансов предлагает разрешить Банку России не публиковать информацию о реорганизации, если сам банк или его руководство находится под иностранными санкциями. Ведомство подготовило соответствующий проект постановления правительства и вынесло его на обсуждение.

О чем может не сообщать ЦБ

Под реорганизацией банков в российском законодательстве подразумевается пять случаев:

слияние (упразднение одного или более банков и создание на их месте нового юридического лица);

присоединение (упразднение одного или нескольких банков, которые входят в состав другого банка);

разделение (создание нескольких новых банков с ликвидацией старого юрлица);

выделение (создание одного или нескольких новых банков при сохранении прежней кредитной организации);

преобразование (переход формы собственности из ООО в АО и наоборот).

По закону о банках и банковской деятельности уведомление о запуске реорганизации направляется в ЦБ в течение трех рабочих дней с момента решения, и потом в течение суток регулятор публикует это уведомление у себя на сайте.

С начала 2019 года на сайте ЦБ вывешено три подобных уведомления: о присоединении Социнвестбанка к банку «Дом.РФ», о присоединении Балтийского банка к Альфа-банку и о присоединении банка «ДельтаКредит» к Росбанку.

При каких условиях реорганизация банка может замалчиваться

С декабря 2018 года правительство вправе определять случаи, когда публикация уведомления на сайте ЦБ не осуществляется. Именно на основе этого положения авторы проекта постановления рекомендуют ЦБ не сообщать о реорганизации банков, если под зарубежными санкциями находятся:

сам банк;

члены совета директоров и наблюдательного совета;

директор и его заместители;

главный бухгалтер и его заместители;

глава филиала банка;

главный бухгалтер филиала;

акционеры банка;

лица со значительным влиянием в банке (компании и люди, которым принадлежит 20% и более прав голоса).

В обосновании проекта постановления указано, что зарубежные санкции могут привести к убыткам для российских физических и юридических лиц и цель предложенной меры — снизить этот негативный эффект.

Помогут ли эти меры избежать проблем

Эта инициатива — очередная попытка защитить российских физических и юридических лиц от попадания под вторичные санкции США, считает директор французского подразделения британской консалтинговой фирмы Aperio Intelligence Джордж Волошин. «Ключевым понятием здесь является реорганизация кредитной организации, то есть ее объединение с другой кредитной организацией либо дробление или смена юридической формы и перерегистрация в качестве нового юрлица. Во всех этих случаях контрагенты и, соответственно, бенефициары проводимой реорганизации (новые акционеры или соакционеры) могут рассматриваться как лица, проводящие существенные транзакции (significant transactions) с находящимися в санкционных списках людьми или структурами», — указывает он.

«Применительно к действующим бенефициарам критерий значительного влияния как минимального порога применимости предлагаемых мер по изъятию информации из публичного поля, на мой взгляд, не случаен», — рассуждает Волошин. По его мнению, именно так российское правительство интерпретирует наступление условия существенности в рамках американского санкционного законодательства, грозящее вторичными санкциями.

В начале апреля правительство утвердило перечень мер по защите российских компаний от иностранных ограничений. Выпуская ценные бумаги, компании или банки вправе не указывать практически никакой информации, если они или их топ-менеджмент уже находятся под санкциями, либо если они имеют отношение к выполнению гособоронзаказа.

Даже если предлагаемая Минфином норма об отсутствии публикаций на сайте ЦБ вступит в силу, у банка по закону сохраняется обязанность сообщить о факте реорганизации на собственном сайте и уведомить кредиторов. Правда, на это ему отводится месяц, тогда как на уведомление ЦБ — всего три дня. Норма об уведомлении кредиторов касается лишь ситуации со слиянием, присоединением и преобразованием, но не с разделением и выделением.

Публиковать данные о реорганизации необходимо, чтобы уведомить кредиторов, но по закону это можно делать не только сообщением на сайте, но и двумя другими способами, поясняет партнер адвокатского бюро А2 Михаил Александров. Во-первых, это уведомление кредиторов по почте с одновременной публикацией в «Вестнике государственной регистрации». Во-вторых, это две публикации — в «Вестнике» и в региональном издании по месту работы филиала банка. По мнению Александрова, нет смысла избавлять только ЦБ от обязательной публикации данных, так что в дальнейшем можно ждать аналогичных рекомендаций уже в отношении самих банков.

Георгий МАКАРЕНКО, Иван ТКАЧЕВ