Доходность вкладов в крупнейших банках упала до минимума с начала года

07.05.2019 10:30 725

Средняя максимальная процентная ставка по вкладам в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов, снизилась до минимального уровня с начала года, свидетельствует статистика Центробанка.

В третьей декаде апреля ставка по депозитам снизилась до 7,493%, на 0,042 п.п. от уровня второй декады апреля. Меньше она была только в декабре 2018 года — 7,433%, хотя в феврале краткосрочно (на одну декаду) опускалась ниже 7,5%, до 7,495%.

По последним данным ЦБ, за март объем рублевых вкладов физических лиц вырос на 0,3%, до 22,14 трлн руб., одновременно рублевые депозиты нарастили и юридические лица: после двух месяцев снижения их объем начал расти, поднявшись за март на 1,8%, до 11,71 трлн руб. Но ни те ни другие пока не дотягивают до исторических максимумов, достигнутых на 1 января 2019 года, — 22,35 трлн и 12,11 трлн руб. соответственно.

Банки приступили к снижению ставок по вкладам в конце марта, когда Сбербанк досрочно прекратил действие сезонного вклада «Лови выгоду» под 7,65% годовых. В результате максимальная доходность по депозитам в массовом сегменте Сбербанка упала до 5,75% (с учетом накопленных процентов — 6,26%). Из-за этого в третьей декаде марта средняя максимальная ставка сразу просела с 7,72 до 7,53%.

Вслед за крупнейшим банком в начале апреля остальные крупные банки начали снижать ставки по рублевым депозитам в массовом сегменте, хотя максимальные ставки оставляли неизменными, писал РБК со ссылкой на подсчеты Frank RG. Максимальную ставку в начале апреля опустил только Россельхозбанк — на 0,2 п.п., до 8,51%. В итоге первую половину апреля ставка держалась на уровне 7,53%.

Но 22 апреля банк ВТБ снизил предельную ставку по вкладу «Время роста» с 7,43 до 7,01%, указали в Frank RG, а с 1 мая опустил ее еще больше, до 6,68%. Таким образом по итогам первой декады мая максимальная процентная ставка, рассчитываемая ЦБ, может еще опуститься.

С опережением ключевой ставки

Старт снижения ставок по вкладам совпал со сменой риторики ЦБ в сторону возможного смягчения денежно-кредитной политики. Пик роста вкладов был пройден в первом квартале, теперь банки ждут снижения ключевой ставки (сейчас 7,75%) и меняют политику по привлечению вкладов, говорили опрошенные РБК эксперты. По итогам последнего заседания по ДКП регулятор допустил снижение ставки во втором-третьем кварталах 2019 года.

«Сейчас ЦБ сменил риторику и мягко декларирует возврат к снижению ставок, что уже отражается на снижениях ставок MosPrime и с некоторым лагом — и в банковских ставках», — говорит директор по развитию бизнеса «БКС Премьер» Антон Граборов. MosPrime — средняя процентная ставка для рублевых межбанковских кредитов на московском рынке. Динамика ставок по депозитам коррелирует со ставками на межбанковском денежном рынке: большая часть вкладов имеет срочность до одного года, как и межбанковский денежный рынок, объясняет Граборов.

Если ситуация с инфляцией позволит ЦБ уверенно перейти вновь к циклу снижения ставок и, например, до конца года вернуть ключевую ставку к 7,25%, а также декларировать ее дальнейшее снижение, то при таком сценарии максимальные ставки по депозитам вновь могут упасть до 6% — минимума, который был достигнут в июне 2018 года, предполагает аналитик.

Павел КАЗАРНОВСКИЙ, Георгий МАКАРЕНКО

При участии: Евгения ЧЕРНЫШОВА