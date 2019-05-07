Рубль малоподвижен в отсутствие торговых идей и с учетом межпраздничной недели

07.05.2019 11:00 620

Рубль показывает минимальные изменения утром вторника, поскольку внешние рынки несколько успокоились после вчерашней турбулентности, спровоцированной рисками обострения торговых войн, локальные же игроки могут быть малоактивны с учетом фактора короткой российской межпраздничной недели.

К 10.15 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 65,21, и российская валюта дорожает на две копейки от уровней предыдущего закрытия.

К евро рубль теряет две копейки, к 10.15 МСК котировки были вблизи 73,09.

В фокусе внимания — завтрашние аукционы ОФЗ, параметры которых Минфин должен объявить сегодня около 16.00 МСК. Госбумаги могут пользоваться спросом иностранных инвесторов после паузы в проведении аукционов, связанной с первомайскими каникулами.

"Вполне вероятно, что ведомство предложит умеренно-длинный долг, с учетом не самой радужной обстановки в сегменте. Так, выбор может пасть на 3-летние 26209 и 7,5-летние 26226, или как альтернатива второй бумаге — новая 11-летняя серия 26228", — предположили аналитики Росбанка.

Сегодняшние биржевые торги ОФЗ начались в основном небольшим ростом доходности у большинства госбумаг.

Североморская смесь Brent показывает минимальные изменения, торгуясь выше отметки $71,00.

На форексе доллар США теряет 0,1 процента в парах с евро и иеной, а также к корзине из шести валют.

Среди сырьевых и развивающихся валют нет ярко выраженной динамики.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Антон КОЛОДЯЖНЫЙ