07.05.2019 13:00 685

Арбитражный суд Москвы по заявлению банка "Югра" запросил у Центробанка информацию обо всех платежах 196 кредиторов для выявления признаков преднамеренного банкротства и оснований для привлечения к имущественной ответственности лиц, виновных в банкротстве организации, говорится в определении суда.

Свое заявление госкорпорация Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которая является конкурсным управляющим банка, мотивировала непредставлением истребуемых сведений по ее запросу.

Центральный банк (ЦБ) РФ должен предоставить информацию на электронном носителе в формате Excel обо всех платежах, проведенных через его расчетную сеть за период с 1 января 2013 года по 1 января 2019 года.

Ранее ООО "НС Компани" подало ходатайство в суд об отстранении от должности конкурсного управляющего банка "Югра". Жалоба ООО на действия АСВ и ходатайство об отстранении суд рассмотрит 19 июня.

Басманный суд Москвы 19 апреля избрал в отношении мажоритарного акционера ПАО банк "Югра" Алексея Хотина меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 18 июня по делу о хищении 7,5 миллиарда рублей кредитной организации.

АСВ ранее признало несостоявшимся собрание кредиторов банка от 20 марта в связи с отсутствием кворума. Агентство сообщило, что в целях участия в собрании было зарегистрировано 2 685 кредиторов, обладающих 46,02% голосов кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов банка. В соответствии с пунктом 4 статьи 12 закона "О несостоятельности (банкротстве)" собрание кредиторов правомочно в случае, если на нем присутствовали конкурсные кредиторы, включенные в реестр требований кредиторов и обладающие более чем половиной голосов от общего числа голосов, включенных в реестр.

Также АСВ 16 апреля подало заявление в столичный арбитраж о признании недействительным повторного собрания кредиторов банка "Югра" от 20 марта и решений, принятых на нем. Иск агентства суд рассмотрит 17 мая.

Вместе с указанным заявлением конкурсным управляющим было подано ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде запрета комитету кредиторов (Николай Николаев, Михаил Долматов и Олег Шипилов) принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции.

Проверки в деле о банкротстве

АСВ 16 апреля распространило заявление о том, что "имеют место действия, направленные на введение в заблуждение кредиторов банка "Югра" и создающие предпосылки для возможных злоупотреблений в ходе банкротства этой кредитной организации".

В агентство "поступают многочисленные обращения кредиторов банка, в том числе из органов госвласти и Банка России по вопросам, связанным с недействительностью доверенностей, имеющихся у отдельных представителей кредиторов, уполномочивающих представителей принимать участие в собрании кредиторов "Югры"". "Заявители указывают на возможность фальсификации доверенностей, а также на выдачу кредиторами доверенностей под безосновательное обещание возврата денежных средств", — отметила корпорация.

С целью проверки законности указанных действий агентством направлено заявление в правоохранительные органы. На основании изложенного АСВ принято решение провести в возможно короткий срок дополнительную проверку подлинности и действительности доверенностей участников собрания кредиторов банка.

Арбитражный суд Москвы 2 октября 2018 года по заявлению Банка России признал банк "Югра" несостоятельным (банкротом).

Арест бизнесмена Хотина

Басманный суд Москвы 19 апреля поместил Хотина под домашний арест. В соответствии с постановлением суда ему запрещено покидать место домашнего ареста в ночное время, то есть в период с 22 до 6 часов.

Бизнесмен подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере, совершенная организованной группой с использованием служебного положения).

По данным следствия, Хотин причастен к хищению денежных средств банка "Югра" в размере 7,5 миллиарда рублей, что подтверждается документами Банка России, Агентства по страхованию вкладов, а также иными доказательствами. Уголовное дело в отношении Хотина было возбуждено 18 апреля.

Прокурор в судебном заседании поддержал ходатайство следствия, отметив, что вменяемое Хотину деяние нельзя отнести к предпринимательской деятельности.

Сам подозреваемый заявил, что не понимает, для чего нужна такая экстренная мера как домашний арест. "Я осознанно вел работу. После того как у банка была отозвана лицензия никуда из Российской Федерации не уезжал и уезжать не собирался", — подчеркнул бизнесмен.