07.05.2019 15:00 583

За первые четыре месяца этого года рубль стал лидером по темпам роста среди валют развивающихся стран, говорится в обзоре Минэкономразвития "Картина экономики. Апрель 2019".

По данным обзора, с начала года рубль вырос на 7,3 процента: с примерно 69 рублей за доллар в конце декабря до 64-65 рублей в середине апреля.

Остальные валюты продемонстрировали умеренное повышение (в пределах 4 процентов). Как отмечается, укреплению рубля в первом квартале 2019 года способствовало уменьшение оценки участниками рынка санкционных рисков, а также повышение рейтинговым агентством Moody"s суверенного рейтинга Российской Федерации до инвестиционного уровня".

"Среди причин укрепления российской валюты эксперты министерства называют исключение из санкционного списка компаний Rusal, En+ и "Евросибэнерго"", — приводит РБК данные обзора. Напомним, что санкции в отношении компании Олега Дерипаски действовали с апреля прошлого года.

Многие валюты пострадали в прошлом году вследствие различных факторов, среди которых: торговая война между США и Китаем, кризис в Турции, долги Венесуэлы и других.

Екатерина ЯСАКОВА

