08.05.2019 08:20 545

Количество обращений россиян о выдаче кредитных историй с начала года возросло в три раза — после того, как закон предоставил возможность дважды в год делать это бесплатно. Интерес понятен: обладателям плохих историй банки стали все чаще отказывать в кредитах. Но кредитные истории важны не только для банков, сообщили "Российской газете" в Центральном банке РФ. Все чаще к кредитным историям обращаются страховые компании и каршеринговые фирмы. Они считают, что между вашей финансовой и водительской дисциплиной есть прямая связь.

Жгучий интерес к кредитным историям испытывают и кадровые службы при приеме на работу. С этим столкнулся наш читатель из Рязани, молодой перспективный специалист Андрей. Он прошел собеседование в крупной компании на ответственный пост. Но приступить к работе сразу не удалось: его попросили подписать согласие на запрос его кредитной истории. Впрочем, он не волновался: кредит брал один раз и полностью погасил его.

Однако когда работодатель Андрея получил его кредитную историю, выяснилось невероятное: за ним числилась просроченная задолженность по двум кредитам! Первый он действительно брал, но давно выплатил. О втором просто не имел понятия. И если по первому задолженность была невелика, то по второму составляла почти полмиллиона!

С первым кредитом все оказалось просто. Деньги банк Андрею перечислял на специально открытую кредитную карту. Погасив кредит, он забыл о ней, а банк продолжал начислять плату за обслуживание.

По словам начальника Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Надежды Ивановой, подобные ошибки клиенты банков совершают довольно часто: они воспринимают кредитную карту как обычную дебетовую, не понимая, что она — часть кредита, и задолженности по ней отражаются в кредитной истории.

Интересуются кредитными историями клиентов не только банки, но и страховые компании, и даже отделы кадров

Поэтому ненужные кредитные карты надо сразу аннулировать. Для этого следует обратиться в банк с заявлением о закрытии карточного счета.

Документ, подтверждающий закрытие счета, нужно сохранить на случай возникновения недоразумений. А через месяц-другой можно удостовериться в банке, что счет и карта точно закрыты, долгов нет.

Что касается второго долга, то здесь сработал "человеческий фактор". Оказалось, в банке, где Андрей брал кредит, был другой клиент — полный его тезка. Он-то и задолжал банку крупную сумму. Так что лучше время от времени самим интересоваться, что за вами числится: есть ли реальные или мнимые долги.

Кредитные истории часто запрашивают страховые компании. Они уверены, что есть связь между тем, как человек платит по кредитам, и как ведет себя за рулем. Водители, которые регулярно и надолго опаздывают с платежами, обычно чаще попадают в аварии и приносят страховщикам убытки. Интересуются кредитной историей клиентов и сервисы каршеринга, выдающие автомобили напрокат. Если человек задолжал крупные суммы и не возвращает кредиты, компании не подпустят его к своим авто.

И, наконец, как на собственном опыте убедился читатель газеты, кредитная история интересна потенциальным работодателям, прежде всего в банковской сфере, госсекторе или крупных коммерческих структурах. Сотрудник с множеством долгов и плохой кредитной историей выглядит для работодателя не очень привлекательно. Он может оценить это как неумение управлять финансами и не доверит ответственный пост.

Однако помните, что запрашивать кредитные истории могут только с вашего согласия.

Хранить 10 лет

Кредитная история, как пояснила Надежда Иванова, — это информация о кредитных обязательствах человека и насколько добросовестно он их исполняет. Она показывает, в какие банки, микрофинансовые организации (МФО) или кредитные потребкооперативы (КПК) вы обращались, когда это было и какие суммы брали.

Эта информация хранится в специальных организациях — бюро кредитных историй (БКИ). В России их больше десятка, и каждый банк, МФО и КПК вправе выбрать любое бюро, в которое он будет передавать информацию о своих заемщиках. Часто финансовые организации направляют данные сразу в несколько бюро. И если вы брали кредиты в разных местах, то, скорее всего, ваша кредитная история хранится по частям в нескольких БКИ. И надо будет получить данные во всех этих бюро, чтобы собрать кредитную историю воедино.

Кредитная история хранится в БКИ 10 лет с тех пор, как в нее последний раз вносили информацию. Особенно пристальное внимание банки и МФО обращают на вашу кредитную активность за последние 2-3 года.

Где получить

Чтобы узнать, в каких именно бюро хранится ваша история, нужно отправить запрос в Центральный каталог кредитных историй, пояснила Иванова. Проще всего сделать это онлайн, к примеру, через портал госуслуг, если вы зарегистрированы на нем.

Нужно зайти во вкладку "Услуги", в раздел "Налоги и финансы", в подраздел "Сведения о бюро кредитных историй". Для доступа к данным понадобятся только паспорт и СНИЛС. В ответ на запрос Банк России пришлет вам в личный кабинет на Портале госуслуг список всех БКИ, в которых хранится ваша кредитная история. Их адрес и номер телефона.

Другая возможность — отправить запрос через официальный сайт Банка России www.cbr.ru . Для этого вам понадобится код субъекта кредитной истории (комбинация букв и цифр). Если вы брали кредит или заем хоть раз в жизни, значит, этот код у вас уже есть. Его можно найти в вашем кредитном договоре либо уточнить в банке или МФО, в которых вы брали кредит. Если вспомнить старый код не удается, а банк или МФО не помогают, код можно сформировать заново. Для этого нужно лично обратиться в любой банк или БКИ, чтобы создать новый код.

Его надо будет указать в запросе, который создается на сайте Банка России. Не позднее следующего рабочего дня вы получите письмо с названиями всех бюро, где хранится ваша история. Также можно направить телеграмму с запросом в Центральный каталог кредитных историй. Ответ придет в течение трех дней. Пришлют его на ваш электронный адрес, который вы должны указать в телеграмме. Получив список бюро, нужно в каждом запросить свою кредитную историю.

По закону два раза в год каждое бюро обязано бесплатно предоставить вам вашу кредитную историю.

Можно отправить онлайн-заявку через сайт БКИ. Вас автоматически переадресуют на портал госуслуг для авторизации, а затем обратно — на сайт бюро. Отчет придет на электронную почту в течение трех рабочих дней. В офисе БКИ вы можете получить свою кредитную историю в бумажном виде в тот же день. Для этого нужно прийти в бюро с паспортом.

Еще один вариант — отправить в БКИ письмо обычной почтой. Такой запрос должен быть заверен нотариусом. В письме можно указать, как вы хотите получить ответ: в бумажном виде на свой почтовый адрес или в электронном — на адрес электронной почты. В этом случае к трем дням на подготовку отчета прибавится время доставки запроса и ответного письма.

Ваша кредитная история, скорее всего, хранится не в одном бюро, а в нескольких, поэтому исправлять ее нужно в каждом из них

Если кредитная история требуется срочно или чаще, чем дважды в год, получить ее можно за плату. Для этого можно использовать все перечисленные способы. Некоторые бюро за дополнительную комиссию могут предоставить отчет в режиме онлайн. Кроме того, можно получить отчет через свой банк. Но при условии, что он сотрудничает с теми БКИ, в которых хранится ваша кредитная история. Оформить запрос можно через личный кабинет на сайте банка. БКИ публикуют на своих сайтах полный список банков, с которыми они работают.

Исправленному верить

Чтобы исправить кредитную историю, рассказала Иванова, нужно написать заявление об оспаривании кредитной истории, адресовав его напрямую в бюро, в котором она хранится. Проще и быстрее всего прийти в бюро и заполнить бланк на месте. Надо иметь с собой паспорт, а также документы из банка или МФО о погашении долга.

Если вы не можете посетить бюро, придется отправить заявление и другие документы почтой. Бланк заявления можно скачать на сайте бюро. Заявление должно быть заверено нотариусом.

Бюро перешлет ваше заявление кредитору. Если банк или МФО подтвердят правоту клиента, бюро исправит ошибку и сообщит ему об этом письменно. Срок — 30 дней с того дня, как бюро получит заявление. Именно так и произошло в ситуации с Андреем.

Однако бывает, что кредиторы не соглашаются с аргументами клиента и настаивают на существовании долга. Тогда остается решать проблему через суд.

Ваша кредитная история, скорее всего, хранится не в одном бюро, а в нескольких, поэтому исправлять ее нужно в каждом из них. Ведь нет гарантии, что кредитор оповестит все бюро о необходимости исправлений. За своей кредитной историей необходимо следить самому.

Следует помнить и о том, что информация из банка о погашении кредита поступает в БКИ не мгновенно. Прежде чем заявлять претензии, убедитесь, что прошло 5 рабочих дней с того момента, как вы закрыли кредит.

Если же у вас и вправду были просрочки по выплате кредитов, помните, что удалить что-либо из кредитной истории нельзя. Но если вы хотите и дальше кредитоваться, ее можно улучшить. По мере необходимости берите совсем небольшие кредиты или займы и очень аккуратно их гасите. Так за пару лет вы можете создать новую — хорошую историю взаимоотношений с кредиторами.

Елена ГРЕКОВА

