08.05.2019 08:30 379

Субсидии государств на ископаемое топливо остаются на высоком уровне и за 2015 год глобально составили $4,7 трлн (или 6,3% мирового ВВП). Об этом говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ), в котором представлены данные об энергетических субсидиях 191 страны.

Больше всего на субсидии в 2015 году потратил Китай ($1,4 трлн), за ним следуют США ($649 млрд), тройку лидеров замыкает Россия ($551 млрд). Далее расположились Европейский Союз ($289 млрд) и Индия ($209 млрд).

В пересчете на душу населения лидерство у России ($3832 на душу населения), затем следуют Саудовская Аравия ($3709), ОАЭ ($2452), США ($2028) и Казахстан ($1 631), следует из отчета.

МВФ ожидает, что в дальнейшем высокий уровень энергетических субсидий сохранится. В 2017 году, по прогнозам фонда, этот показатель в глобальном масштабе вырастет до $5,2 трлн (или 6,5% ВВП).

Международный валютный фонд выступает за сокращение энергетических субсидий, считая, что их финансирование требует больших затрат от государства и может препятствовать усилиям правительства по сокращению бюджетного дефицита. Кроме того, считает МВФ, субсидии поощряют чрезмерное потребление энергии, ускоряя истощение природных ресурсов, а также уменьшают стимулы для инвестиций в другие формы более чистой энергетики.

Еще в 2009 году G20 призвала к поэтапной ликвидации субсидий на ископаемое топливо во всех странах и повторила этот призыв в 2012 году.

Мария БОНДАРЕНКО