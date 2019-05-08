08.05.2019 08:40 426

Россия ратифицировала Многостороннюю Конвенцию по налоговым соглашениям, которая направлена на противодействие размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения. Документ об этом публикует "Российская газета".

Конвенция разработана странами — участниками Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В России она будет применяться к 63 соглашениям об избежании двойного налогообложения, заключенным нашей страной с иностранными государствами.

Эти соглашения помогают освободить бизнес от непомерного налогового бремени, которое может возникать при выплате доходов резидента одной страны резиденту другой страны. В рамках таких договоров некоторые виды сделок освобождаются одной из стран от уплаты налога либо предусматриваются те или иные льготы. Однако недобросовестные налогоплательщики часто используют этот инструмент для ухода от налогов.

Как отмечали эксперты PwC в одном из своих обзоров, многосторонняя конвенция задает общую идею в отношении всех договоров об избежании двойного налогообложения. Речь идет о том, что такое соглашение нельзя использовать для уклонения от налогообложения. Запрещено использовать льготу, если основной целью является ее получение. То есть необходимо доказать, что у транзакции был иной, экономически обоснованный смысл.

С учетом текущей практики введение "теста на основную цель" не должно существенно повлиять на применение льгот по российским соглашениям об избежании двойного налогообложения, отмечает Елена Соловьева, партнер Департамента по налогообложению и праву компании "Делойт", СНГ. Однако его внедрение расширит набор инструментов, которые налоговые органы могут использовать для борьбы со злоупотреблением.

По словам Александра Захарова, партнера Paragon Advice Group, один из самых популярных способов налоговой оптимизации называется treaty shopping. Он подразумевает выбор наиболее выгодного международного договора, предоставляющего резидентам страны максимальные льготы при уплате налогов. Чтобы им воспользоваться, заинтересованные лица искусственно создают юрлица в странах, которые имеют удобные действующие соглашения об избежании двойного налогообложения.

Сами налогоплательщики не видят в этом ничего плохого, но налоговые органы считают нарушением и стараются пресекать использование подобных схем налоговой оптимизации.

Россия ратифицировала Конвенцию против вывода компаниями прибыли из-под налогов

Ратификация Конвенции позволит налоговой службе РФ активно противодействовать злоупотреблению налоговыми преимуществами в случае установления искусственного характера их применения для достижения налоговой экономии, указывает Захаров. Но есть нюанс. Чтобы этот механизм заработал, страна-партнер должна выразить согласие по этому механизму с Россией.

Юлия КРИВОШАПКО