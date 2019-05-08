08.05.2019 08:50 427

В среду у Владимира Путина состоится заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам — накануне, как стало известно "Ъ", премьер-министр Дмитрий Медведев в рабочем порядке обсудил с вице-премьерами нормативное обеспечение, необходимое для их финансирования. Сильнее всего от графика отстает нацпроект «Цифровая экономика» — по данным на 6 мая, он не отражен в системе «Электронный бюджет», контролирующей исполнение нацпроектов. По данным "Ъ", это объясняется необходимостью переоформления паспортов нацпроектов в соответствии с требованиями Минфина. В аппарате курирующего «цифру» вице-премьера Максима Акимова говорят, что работа с «Электронным бюджетом» техническая, а руководство проекта сосредоточено на его фактической реализации.

Как стало известно "Ъ", во вторник премьер-министр Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с кураторами нацпроектов для подготовки к заседанию совета при президенте, которое состоится в среду. Одна из ее тем — финансовая подготовка к реализации нацпроектов, в частности, посредством погружения их в систему Минфина «Электронный бюджет». В этой системе в декабре 2018 года создан отдельный модуль для контроля исполнения нацпроектов — до 15 апреля Минфин и регионы должны были обеспечить отдельный учет их финансирования. Как ранее пояснял замглавы аппарата правительства Анатолий Кириенко, система пошагово отслеживает все объекты и контрольные точки.

Как следует из материалов к встрече Дмитрия Медведева с его заместителями, нацпроекты внесены в систему на 92%. По данным на 6 мая, единственным нацпроектом, бюджетные обязательства и планы по реализации которого не загружены в «Электронный бюджет», оказалась «Цифровая экономика». В аппарате вице-премьера Максима Акимова, курирующего «цифровой» нацпроект, отметили, что воспринимают работу с «Электронным бюджетом» как техническую, а главная цель проекта — «развитие телекома и доставка улучшенных сервисов людям».

Как рассказал источник "Ъ", знакомый с ходом реализации нацпроекта, проблема заключается в том, что его паспорт был оформлен в другом формате, нежели требуется для внесения в «Электронный бюджет».

Это, по его словам, выяснилось уже после его утверждения, и теперь документы приводятся в соответствие с требованиями Минфина. Другой собеседник "Ъ", впрочем, утверждает, что эта проблема коснулась всех нацпроектов. Однако ранее источник в финансово-экономическом блоке правительства также рассказывал "Ъ" о сложностях с аппаратным сопровождением именно «цифрового» нацпроекта.

Отставание «Цифровой экономики» можно объяснить ее принципиальной новизной — остальные проекты в том или ином виде уже реализовывались, в частности, в рамках приоритетных проектов. Отметим, что в отличие от жилищного, дорожного или социальных нацпроектов «Цифровая экономика» к тому же единственный нацпроект, относящийся к законодательно не описанной новой отрасли, будущее развитие которой до сих пор вызывает споры у экспертов. В частности, для реализации нацпроекта его кураторам необходимо определиться с принципиальными вопросами о том, кто и как должен распоряжаться данными, описать и создать национальную систему управления ими, «цифровые профили» граждан и компаний и выстроить систему их взаимоотношений, а также зафиксировать базовые понятия и терминологию. При этом рынок, который призван урегулировать нацпроект, уже существует и состоит из большого числа цифровых и инфраструктурных компаний, включая государственный Ростелеком, что делает задачу сопряжения их интересов с видением будущего отрасли чиновниками нетривиальной. Отдельной сложностью является и активное внедрение руководством нацпроекта новых технологий управления (проектный подход, agile и пр.), которые распространены в «цифровой» среде, но плохо сочетаются с традиционным бюджетным процессом в понимании Минфина. В аппарате Максима Акимова во вторник подтвердили "Ъ", что каждое изменение в нацпроекте согласуется с центрами компетенций, чтобы «не терять связи с рынком», но подчеркнули, что на темпы работы это никакого влияния не оказывает.

В рамках остальных нацпроектов отставание наблюдается только при внесении планов мероприятий, детально расписывающих реализацию нацпроектов.

По состоянию на 6 мая они были загружены в систему на 57%, хотя еще 22 апреля ни одного плана в «Электронном бюджете» не было. Так, проблемы выявлены в рамках проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (внесен один из четырех планов), «Жилье и городская среда» (ни один из четырех) и «Экология» (ни один из одиннадцати). Отчасти подобные задержки еще при загрузке самих нацпроектов объяснялись ведомствами «техническими процессами». По некоторым проектам ситуация выправилась буквально за один день — как во вторник сообщили "Ъ" в аппарате вице-премьера Виталия Мутко, курирующего жилищный проект, по состоянию на 7 мая в «Электронный бюджет» загружены уже все планы его мероприятий.

Отдельное внимание уделяется нормативно-правовым актам, необходимым для разблокировки лимитов бюджетных обязательств,— в этой части ведомства за последний месяц заметно ускорили работу. Если 22 апреля ожидалось принятие 40 постановлений правительства, то теперь недостает всего пяти. Общий объем финансирования, который блокируется их отсутствием, оценивается в 3,6 млрд руб. в 2019 году. Большинство этих документов уже разработано ведомствами и даже вносилось в правительство. Например, проект правил субсидирования льготных кредитов для российских IT-компаний (лимит бюджетных обязательств по нему составляет 1,7 млрд руб. в 2019 году) поступил в Белый дом 26 апреля, но был возвращен для доработки и последующего внесения в правительство.

Евгения КРЮЧКОВА, Олег САПОЖКОВ