08.05.2019 09:00 471

Средняя максимальная ставка рублевых вкладов топ-10 крупнейших банков, привлекающих наибольший объем средств населения, по итогам апреля снизилась на 0,042 процентного пункта — до 7,493 процента годовых, сообщил ЦБ. На этом уровне доходность депозитов в национальной валюте в последний раз находилась в декабре 2018 года.

"Снижение рублевых ставок во многом связано с тем, что инфляция прошла пик текущего года и в дальнейшем, на наш взгляд, будет снижаться, составив в годовом выражении около пяти процентов, — комментирует Сергей Суверов, старший аналитик "БКС Премьер". — Кроме того, Центральный банк на своем заседании послал рынкам четкий сигнал, что ключевая ставка может снизиться во второй половине года, банки обычно действуют на опережение. И наконец, высокие ставки по депозитам негативно влияют на процентную маржу банков, уменьшая их прибыльность".

Денис Порывай, старший аналитик по финансовым рынкам Райффайзенбанка, полагает, что снижение ставок — временное явление. "Банкам все равно будет требоваться ликвидность (они обязаны соблюдать норматив краткосрочной ликвидности по Базелю III — требование действует для системообразующих кредитных организаций), — напоминает Порывай. — Но денег в системе может стать меньше, учитывая профицитный бюджет и размещения ОФЗ в огромных размерах. Меньше средств остается и у граждан — потребительское кредитование растет большими темпами, чем депозиты. Чтобы и дальше привлекать средства граждан, банкам придется держать ставки по вкладам на приемлемом уровне".

Средняя максимальная ставка топ-10 банков практически непрерывно росла с августа 2018 года, когда она составляла 6,31 процента годовых, до 20-х чисел марта — в это время ее значение было на уровне 7,72 процента годовых.

Наибольшая доходность депозитов — 15,63 процента годовых — наблюдалась в конце 2014 года. На историческом минимуме этот показатель был в июне 2018 года — 6,05 процента годовых.

Юлия КРИВОШАПКО