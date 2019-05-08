08.05.2019 09:50 473

На поддержку оборонно-промышленного комплекса Промсвязьбанком (ПСБ) было направлено почти 200 млрд рублей. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил руководитель финансового учреждения Петр Фрадков. По его словам, сегодня банк осуществляет кредитное сопровождение 40% государственных оборонных контрактов, а к 2021 году рассчитывает выйти на цифру 70%. Планы ПСБ коррелируют с планами правительства, которое намерено закрепить эту долю за банком на законодательном уровне. А создание в стране банка, в приоритетном порядке дающего займы таким предприятиям, доказало свою эффективность, отметили опрошенные «Известиями» эксперты.

Удвоить контракты

Перед Промсвязьбанком, несмотря на его сравнительно недолгую историю, стоят очень большие задачи, подчеркнул Владимир Путин, открывая встречу. В ответ Петр Фрадков заверил главу государства, что работа по трансформации Промсвязьбанка из санируемого банка в опорный для гособоронзаказа (ГОЗ) и поддержки предприятий ОПК активно ведется при поддержке правительства и Центробанка.

— На данный момент банк сопровождает практически 40% государственных оборонных контрактов, что выводит его в один из банков-лидеров по этой части, –— подчеркнул он. — Саккумулировав ресурсы, банк уже начал кредитовать предприятия отрасли, и кредитует достаточно активно. Буквально на последнюю отчетную дату мы говорим о почти 200 млрд рублей поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса.

К 2021 году банк будет в состоянии вести до 70% контрактов всего военно-промышленного комплекса в части предоставления кредитных ресурсов, уверен Петр Фрадков.

— Как у вас складываются отношения с правительством и коллегами из других финансовых учреждений, которые раньше несли основную нагрузку по обеспечению гособоронзаказа? — уточнил Владимир Путин.

Трансформация кредитования предприятий ВПК должна пройти безболезненно для отрасли, полагает глава Промсвязьбанка.

— И в этом смысле мы с коллегами из коммерческих банков в том числе такой формат предусмотрели, — заверил руководитель финансового учреждения. — Правительство нас поддерживает, выходят все необходимые законы и подзаконные акты. И очень поддерживает Банк России в части именно тех регуляторных мер, которые позволяют нам активно эту работу как банку вести.

Банк против санкций

Банки заинтересованы в кредитовании ОПК, поскольку в этой сфере достаточно высокая доля госзаказа, заметил в беседе с «Известиями» доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб. По его словам, в развитых странах коммерческие банки достаточно активно пытаются участвовать в выдаче займов именно предприятиям ОПК. Создание в России одного или нескольких крупных банков, которые в приоритетном порядке предоставляют кредиты таким предприятиям, является оправданным шагом, уверен эксперт.

ПСБ должен стать центральным банком, обслуживающим ОПК, постепенно роль других организаций, участвующих в поддержке комплекса, будет упраздняться, отметил аналитик ГК АЛОР Алексей Антонов.

— Таким образом кредитование отрасли будет сосредоточено в одном банке, и тем самым остальные ограждаются от санкций, — пояснил «Известиям» эксперт.

Планы Промсвязьбанка принять на себя 70% контрактов в сфере ОПК к 2021 году коррелируют с планами правительства, которое хочет закрепить на законодательном уровне эту долю за банком, напомнил директор по развитию бизнеса «БКС Премьер» Антон Граборов. По его словам, весь объем средств в рамках госконтрактов и кредитов в сфере ОПК оценивается примерно в 1,5 трлн рублей, что является весьма существенной суммой.

— На фоне западных санкций против ВПК идея специализированного банка по кредитованию предприятий отрасли доказала свою эффективность, контракты часто долгосрочны и требуют длинных кредитов, — пояснил он «Известиям».

Гражданский сектор

Промсвязьбанк работает и в гражданских секторах экономики. По словам Петра Фрадкова, за последние несколько месяцев гарантийно-кредитная поддержка предприятий малого и среднего предпринимательства доведена до 140 млрд рублей, а уровень обслуживания физлиц вырос на 40% и составил более 100 млрд рублей.

Занимается банк и военной ипотекой. Это важный механизм для государства, который позволяет повысить привлекательность военной службы на длительный срок, подчеркнул Антон Граборов.

— Для ПСБ развитие данного направления очень логично, являясь опорным банком для гособоронзаказа, он активно принимает участие и в других госпрограммах, связанных с военной отраслью, — сказал эксперт.

По статистике, в России обеспеченность жильем военных далека от желаемой, поэтому ипотека среди них востребована, добавил Юрий Твердохлеб. При этом он отметил, что необходимо дать возможность оформлять военную ипотеку и другим коммерческим банкам. В отличие от других заемщиков военные более надежны и имеют стабильный заработок, пояснил эксперт.

Егор СОЗАЕВ-ГУРЬЕВ, Ирина БАДМАЕВА, Сергей ИЗОТОВ