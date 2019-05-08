08.05.2019 10:00 648

Центробанк за 2018 год резко изменил географическое распределение своих активов в иностранной валюте и золоте. Так, доля американских активов резко упала — с 29,9% от всех резервов ЦБ до 9,7%, говорится в годовом отчете (*.pdf) Банка России.

В то же время резко выросли китайские и японские активы ЦБ — с 2,6 до 14,1% и с 1,5 до 7,5% соответственно. В Финляндии доля активов увеличилась с 0,9 до 1,8%. Тогда как активы в Великобритании снизились с 7,2 до 6,6%, в Канаде — с 2,8 до 2,3%. Не изменилась доля активов в международных организациях — она по-прежнему составляет 3,9%.

Также регулятор вдвое снизил долю своих активов в долларах США — с 45,8 до 22,7% от рыночной стоимости. Вместе с этим доля активов в юанях выросла с 2,8 до 14,2%, в евро — с 21,7 до 31,7%, в золоте — с 17,2 до 18,1%.

«За 2018 год активы Банка России в золоте увеличились за счет покупки золота у российских кредитных организаций (270 т), и на 31.12.2018 их объем составил 2077 тонн», — говорится в отчете.

Всего на конец 2018 года общий объем активов ЦБ в иностранной валюте и золоте составлял $473,9 млрд. Из них $385,8 млрд — валютные активы из категории «международные резервы Российской Федерации», $85,6 млрд — активы в золоте, $2,5 млрд — прочие валютные активы.

За год активы выросли на $36,1 млрд. «Основным фактором их роста стали сделки по покупке иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, которые совершались Банком России в связи с приобретением у него иностранной валюты Федеральным казначейством в рамках бюджетного правила», — пояснили в ЦБ.

При этом в ЦБ подчеркнули, что рост активов был частично нивелирован изменением курсов валют к доллару США и оттоком клиентских средств со счетов в Банке России.

О том, что ЦБ перевел пятую часть своих международных резервов из долларов в евро и юани весной 2018 года, стало известно в январе. Вложения России в казначейские облигации США сократились с $96 млрд до менее $15 млрд. Это произошло после того, как США ввели санкции против миллиардеров Олега Дерипаски, Виктора Вексельберга, Сулеймана Керимова, главы ВТБ Андрея Костина, руководителя «Газпрома» Алексея Миллера, а также ряда высокопоставленных чиновников и силовиков.

Константин НАГАЕВ