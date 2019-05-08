Рубль подрастает с оглядкой на нефть и форекс перед интервенциями и аукционами

08.05.2019 11:00 460

Рубль дорожает против доллара утром среды с оглядкой на форекс и нефть, после полудня против него может сыграть прогнозируемый аналитиками рост валютных интервенций, а затем поддержкой способны выступить аукционы ОФЗ.

Активность и ликвидность предраздничного рынка могут быть пониженными. В четверг биржевые торги не проводятся из-за Дня Победы, но в пятницу 10 мая валютная секция Мосбиржи работает.

К 10.30 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 65,21, и российская валюта дорожает на 0,3 процента от уровней предыдущего закрытия.

К евро рубль дорожает на 0,1 процента, к 10.25 МСК котировки были вблизи 73,07.

На рынке нефти североморская смесь Brent дорожает на полпроцента с начала дня, торгуясь у отметки $70,25.

На форексе доллар США теряет 0,1 процента в парах с евро и иеной, а также к корзине из шести валют.

Среди сырьевых и развивающихся валют преобладает незначительный рост.

Согласно опросу Рейтер, российский Минфин может выделить 350 миллиардов рублей для покупки валюты в рамках бюджетного правила с 14 мая по 6 июня, к которым добавится чуть более 50 миллиардов рублей покупок валюты в счет отложенных в 2018 году операций на внутреннем рынке.

Минфин сегодня же проведет два аукциона, на которых будет размещать две госубмаги, вначале 7-летнюю ОФЗ 26226, затем трехлетнюю ОФЗ 26209.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Дмитрий АНТОНОВ