08.05.2019 15:00 401

Бывший председатель наблюдательного совета ООО КБ "Камский горизонт" Рафгат Алтынбаев подал апелляционную жалобу на определение суда об аресте его имущества на сумму 827,3 миллиона рублей, говорится в материалах Арбитражного суда Татарстана.

Заявитель обжаловал в апелляции определение республиканского суда от 8 апреля.

Тогда суд удовлетворил ходатайство Агентства по страхованию вкладов (АСВ) об аресте имущества четырех бывших руководителей банка.

Суд арестовал имущество Алтынбаева, а также бывших членов совета директоров банка Алексея Волкова, Ильяса Лутфуллина и Тимура Родионова. Арбитраж установил для каждого из них общую сумму имущества, подлежащего аресту, в размере 827,3 миллиона рублей.

Принятие обеспечительных мер не приведет к негативным последствиям для лиц, в отношении которых приняты такие меры, отметил суд. Это не нарушит баланс интересов сторон, поскольку арестованное имущество не выбывает из владения и пользования собственников, говорится в определении от 8 апреля.

Кроме того, "наложение ареста на имущество не нарушает предполагаемые права третьих лиц, поскольку меры носят временный характер до окончания разрешения спора арбитражным судом по существу".

Арбитраж 17 декабря 2018 года удовлетворил другое заявление АСВ об аресте имущества бывшего председателя совета директоров банка "Камский горизонт" Сергея Вострикова, председателя правления Евгения Попова, члена правления Наталии Половинко и менеджера Дарьи Южаковой. Ходатайство о принятии обеспечительных мер было направлено в рамках заявления АСВ о взыскании с бывших руководителей банка 827,3 миллиона рублей.

В ходе процедуры банкротства было установлено, что с 1 апреля 2015 года по 3 ноября 2016 года контролирующими банк лицами совершались действия по выводу из КБ "Камский горизонт" ликвидных активов и замещению их на невозвратную ссудную задолженность физических лиц и технического юридического лица. Они, по информации АСВ, не вели хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладали собственным имуществом и доходами, позволяющими обслуживать ссудную задолженность.

Также была выявлена недостача денежных средств в кассах подразделений банка. По информации агентства, руководителем банка не предпринимались предусмотренные ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" меры по предупреждению банкротства кредитной организации. "В результате указанных действий контролирующих банк лиц, а также их бездействия произошло существенное ухудшение финансового положения банка, что явилось причиной невозможности удовлетворения требований кредиторов в полном объеме", — отметил управляющий.

Указанные обстоятельства, как считает АСВ, являются основанием для привлечения контролирующих банк лиц к субсидиарной ответственности.

Арбитражный суд Татарстана 16 января 2017 года удовлетворил заявление Центрального банка (ЦБ) России о признании банкротом КБ "Камский горизонт". Согласно данным отчетности, по величине активов банк на 1 октября 2016 года занимал 537-е место в банковской системе РФ.