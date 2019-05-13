13.05.2019 08:30 386

На банковском рынке появился тренд по переходу кредиторов от коллективной схемы страхования клиентов к индивидуальной. Коллективные договоры приносят банкам больше дохода и удобнее для страховщиков, но вызывают много претензий со стороны заемщиков, поскольку от них нельзя отказаться без потери денег. ЦБ и правозащитники настаивают, что вопрос должен быть решен на законодательном уровне.

Как стало известно "Ъ", ВТБ и Почта-банк отказались от коллективных договоров страхования заемщиков. В ВТБ пояснили, что индивидуальная схема «является более понятной для клиентов». «Агентская схема страхования более востребована клиентами и имеет важное преимущество — период охлаждения, в течение которого можно отказаться от договора индивидуального страхования»,— добавил вице-президент Почта-банка Григорий Бабаджанян. Решение отказаться от коллективного страхования заемщиков принял и МТС-банк. К 2020 году отказаться от коллективной схемы планируют и в Русфинанс-банке, «следуя тенденциям рынка».

По словам начальника отдела комиссионных и страховых продуктов МТС-банка Артема Верченко, это произошло в связи с ростом обращений клиентов, а также «общей позицией ЦБ относительно коллективного страхования». В ЦБ подтвердили, что по итогам взаимодействия регулятора с кредитными организациями ряд банков внедрили в схему коллективного страхования право на отказ от договора с возвратом страховой премии или отказались от данной схемы в пользу индивидуального страхования. Но, подчеркнули в Банке России, это «не отменяет необходимости законодательного урегулирования вопросов, связанных с защитой прав граждан при коллективном страховании».

Закон, закрепляющий 14-дневный период охлаждения и предусматривающий возврат заемщику части страховой премии при досрочном погашении кредита, был принят Госдумой в первом чтении в августе 2018 года. В исходной редакции предполагалось, что, если при получении кредита заемщик был присоединен к договору коллективного страхования, он сможет получить только те средства, которые пошли на уплату премии, без агентского вознаграждения банка, которое может составлять до 90% от уплаченной за страховку суммы.

ЦБ предлагал распространить период охлаждения и на коллективное страхование, а также при отказе от такой страховки обязать кредитора возвращать денежные средстве в размере всей полученной банком суммы за страховку (см. "Ъ" от 16 мая 2018 года). Однако против выступил Минюст, указав, что возврат суммы комиссии невозможен, поскольку услуга банка по подключению заемщика к программе страхования оказывается единовременно и к моменту истечения периода охлаждения уже может быть реализована.

Сейчас на запрос "Ъ" в Минюсте сообщили, что им были подготовлены и направлены в комитет Госдумы по финансовому рынку «предложения по доработке законопроекта ко второму чтению, направленные на решение проблемы возврата страховой премии, уплачиваемой страховщику по договору коллективного страхования». Содержание данных предложений в Минюсте не уточнили, глава комитета Анатолий Аксаков на звонки не ответил.

Тем временем судебная практика уже складывается в пользу потребителей, оспаривающих договоры коллективного страхования. В своих определениях коллегия по гражданским делам Верховного суда (ВС) не раз указывала, что страхователем по таким договорам является именно заемщик, поскольку он страхует свои имущественные интересы и оплачивает страховую премию. ВС заключает, что указание ЦБ, регламентирующее правила возврата страховой премии, распространяется и на коллективный договор, а значит, клиент может отказаться от него в период охлаждения и вернуть всю уплаченную сумму.

Однако многие банки добровольно отказываться от коллективного страхования не готовы. О намерении дальше предлагать его клиентам сообщили в Промсвязьбанке, Совкомбанке, Связь-банке. В Сбербанке коллективное страхование продолжат использовать наравне с индивидуальным. При этом в Связь-банке и Сбербанке уточнили, что предоставляют клиентам возможность отказаться от такого договора в период охлаждения. «Банкиры борются за свои комиссии, которые получают при страховании, это неотъемлемая составляющая дохода,— указывает руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.— Поэтому мы продолжаем настаивать на запрете коллективного страхования при кредитовании на законодательном уровне».

Вадим АРАПОВ, Светлана САМУСЕВА