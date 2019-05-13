13.05.2019 08:40 372

Единый план правительства для достижения национальных целей развития, выполнение которых глава государства ожидает к 2024 году, утвердил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Президентом установлены девять основных задач, включая снижение смертности и обеспечение устойчивого естественного прироста населения, снижение бедности и повышение доходов населения. По каждой из них правительство расписало ежегодные показатели.

Так, с этого года естественная убыль населения страны должна стабильно сокращаться. В этом году она может составить 219,1 тысячи человек, в 2020 году снизиться почти вдвое — до 127,4 тысячи, а в 2024 году правительство намерено достичь естественного прироста, пусть и всего в одну тысячу. Продолжительность жизни при рождении, как ожидается, с 73,2 лет в 2019 году вырастет до 78 лет в 2024-м.

Достижение этих целей требует создания условий для повышения рождаемости и снижения смертности. Наиболее значительного снижения смертности планируется добиться среди граждан трудоспособного возраста, старшего поколения и среди младенцев. Для повышения рождаемости правительство задействует большой набор мер, в том числе поддержку семей при рождении детей, повышение доступности жилья для них. В рамках решения задачи по улучшению жилищных условий семей ежегодный показатель с 3,4 миллиона в 2019 году предполагается довести до 5 миллионов в 2024-м.

Реальные располагаемые доходы населения перешли к росту в прошлом году — по предварительным оценкам, на 0,1 процента. Через пять лет, рассчитывают в кабинете министров, это будет 2,4 процента. Процент бедного населения — с доходами ниже прожиточного минимума — с нынешних 12 процентов снизят до 6,6.

Государство со своей стороны поддержит рост доходов населения через повышение заработных плат работников бюджетного сектора, индексации социальных выплат и повышения пенсий. Каждый год правительство будет устанавливать размер федерального МРОТ на уровне прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал предыдущего года, продолжит совершенствование пенсионной системы для роста уровня пенсий выше уровня инфляций.

Национальные цели развития, подчеркивается в документе, взаимосвязаны: ни одна из них не может быть достигнута с помощью какой-то одной госпрограммы или нацпроекта. Невозможно снизить бедность без обеспечения устойчивого экономического роста страны.

Президентом здесь определены конкретные задачи. Российская экономика в 2024 году должна войти в первую пятерку передовых экономик мира. Сейчас это шестое место, а правительство рассчитывает справиться досрочно — уже в 2023 году. Реальный рост ВВП в 2019 году заложен на уровне 1,9 процента, затем должен начаться неуклонный рост — до 3,3 в год в 2023-2024 годах. Несырьевой неэнергетический экспорт планируется нарастить с 230 миллиардов долларов (2019 год) до 350 миллиардов через пять лет.

Для ускорения темпов экономического роста, считают в кабинете министров, необходимо повышать качество инвестиций в основной капитал и увеличивать их объем до 25 процентов ВВП, наращивать производительность труда, повышать уровень добавленной стоимости на российскую продукцию и расширять ее присутствие на мировых рынках, а также стимулировать экономическую активность населения и увеличивать численность рабочей силы.

Большие ожидания связаны с процессами внедрения цифровых технологий в экономические и социальные процессы. Общие затраты на "цифровизацию" планируется увеличить с 2,2 до 5,1 процента ВВП.

Есть риски, что реализация этих планов может оказаться сложнее, чем это видится сейчас. Все они относятся к внешним факторам. К таким рискам приписаны замедление темпов роста мировой экономики, падение цен на сырьевые товары, финансовый кризис в странах с формирующимися рынками, ужесточение денежно-кредитной политики в США, развитие торговых войн и конечно же ужесточение санкций в отношении нашей страны.

Владимир КУЗЬМИН

