13.05.2019 08:50 456

«Газпромбанк — Управление активами» (ГПБ-УА) усиливает направление по работе с негосударственными пенсионными фондами (НПФ). Эту часть бизнеса будет курировать Вадим Сосков, который десять лет отвечал за работу с НПФ в ГК «Капиталъ». Однако с учетом ограниченного числа пенсионных фондов и высокой конкуренции за их деньги со стороны управляющих быстрого перетока активов ожидать не стоит.

Как стало известно "Ъ", 13 мая бывший гендиректор УК «Капиталъ» Вадим Сосков займет пост заместителя гендиректора ГПБ-УА. Господин Сосков подтвердил эту информацию. В новой должности он будет курировать работу с институциональными инвесторами — НПФ, страховыми компаниями, саморегулируемыми организациями, эндаумент-фондами и другими корпоративными клиентами.

Вадим Сосков с 1995 по 1996 год был консультантом по защите прав акционеров в комиссии правительства по экономической реформе, а затем до 2002 года — заместителем гендиректора УК «Паллада Эссет Менеджмент». С 2002 по 2008 год работал вице-президентом, управляющим директором УК «Атон-менеджмент», затем до сентября 2018 года возглавлял УК «Капиталъ», отвечая за участие компании в пенсионной реформе.

С приходом Вадима Соскова в ГПБ-УА планируют усилить направление по работе с НПФ, поскольку до последнего времени оно было слабо развито в компании. По данным «Эксперт РА», на конец 2018 года объем активов под ее управлением превышал 334,5 млрд руб., из них 273 млрд руб. приходится на закрытые фонды и по этому показателю компания удерживает первое место на российском рынке доверительного управления. Второе место она занимает по объему активов целевых фондов (5,86 млрд руб.). При этом по объему пенсионных накоплений и резервов НПФ управляющая компания находилась почти в самом конце второй десятки с показателем 14,2 млрд руб.

По словам гендиректора ГПБ-УА Алексея Антонюка, с начала года компании удалось существенно увеличить объем пенсионных накоплений и резервов НПФ под управлением, который превысил 40 млрд руб. «Объем текущего рынка НПФ составляет около 250–300 млрд руб. Это те средства, которые, по нашим оценкам, пенсионные фонды потенциально готовы передать в доверительное управление независимым рыночным УК,— отмечает он.— В обозримой перспективе мы рассчитываем занять лидерские позиции среди независимых УК по объему средств НПФ».

По словам гендиректора «Альфа-Капитала» Ирины Кривошеевой, стремление ГПБ развивать это направление, а также рыночный подход в работе с институциональными клиентами перспективно — особенно в средне- и долгосрочной перспективе. Управляющий директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов отмечает опыт господина Соскова, который много лет возглавлял УК с крупным портфелем широкого круга некэптивных клиентов. «На российском рынке активы неохотно отдают под управление неаффилированных УК, это нетипично и показательно»,— говорит он.

Однако из-за наблюдавшейся в предыдущие годы консолидации отрасли быстро нарастить влияние в сегменте УК ГПБ будет довольно сложно. «Рынок НПФ сильно концентрирован, и на нем преобладает практика передачи средств внутригрупповым УК, поэтому рыночный бизнес почти отсутствует»,— отмечает Ирина Кривошеева. По словам гендиректора УК «ТКБ БНП Париба» Владимира Кириллова, клиентов на рынке «можно пересчитать по пальцам» и их число продолжает падать, так что действующие игроки будут активно сопротивляться в борьбе с новым конкурентом.

Виталий ГАЙДАЕВ