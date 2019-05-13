13.05.2019 09:20 437

Правительство утвердило правила субсидирования "зеленых облигаций". Субсидии предприятия получат на возмещение затрат на выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным в рамках реализации инвестпроектов по внедрению наилучших доступных технологий (НДТ). Возместить можно будет до 70 процентов от фактически понесенных затрат на выплату купона, а если в рамках инвестпроекта приобретается российское промышленное оборудование, то до 90 процентов. Общая стоимость выпуска облигаций не должна превышать 30 миллиардов рублей.

Принять участие в программе поддержки смогут предприятия, разместившие после 1 января 2019 года облигации под инвестиционный проект, реализуемый в рамках программы повышения экологической эффективности, предварительно одобренной минпромторгом. Отбирать такие компании будут не чаще двух раз в год. Субсидии они смогут получить, если реализация инвестпроекта способствует снижению выбросов и сбросов высокотоксичных веществ и веществ, обладающих канцерогенными и мутагенными свойствами.

У компании также не должно быть задолженностей по налогам и штрафам, она не должна находиться в стадии реорганизации или банкротства. Иностранные, а также российские компании, 50-процентной долей которых владеют иностранные юридические лица, размещенные на территории стран с льготным налоговым режимом или в офшорных зонах, не смогут получить субсидию.

Новая программа поддержки охватит более семи тысяч предприятий промышленности и ТЭК

После получения финансирования под размещенные облигации предприятие покупает оборудование и начинает платить купонный доход. Минпромторг субсидирует процентную ставку по его фактическим выплатам. "Субсидирование "зеленых облигаций" — дополнительная стимулирующая мера для реализации масштабной программы техперевооружения и привлечения инвестиций в основной капитал. Новая программа поддержки потенциально охватывает более семи тысяч предприятий промышленности и ТЭК. Объем предусмотренных средств на ее реализацию составляет 9,3 миллиарда рублей в 2019-2021 годах", — отметил замглавы минпромторга Василий Осьмаков.

В России было уже несколько эмиссий "зеленых облигаций". Так, в конце 2018 года компания "Ресурсосбережение ХМАО" начала размещение на Московской бирже выпуска 1,1 миллиона облигаций номинальной стоимостью 1,1 миллиарда рублей. Компания стала первым эмитентом "зеленых облигаций" в России на основе Green Bond Principle ICMA, получив second opinion от европейского рейтингового агентства Rating-Agentur Expert RA GmbH. По данным агентства, проекты компании попадают в категорию проектов по экологически эффективному управлению отходами и применению производственных технологий и процессов, направленных на сокращение вредного воздействия на окружающую среду. Средства от размещения облигаций пойдут на создание комплексного межмуниципального полигона для размещения, обезвреживания и обработки ТКО для городов Нефтеюганск и Пыть-Яха, а также поселений Нефтеюганского района. Ввести его в эксплуатацию планируется в I квартале 2020 года.

"Зеленые облигации" станут еще одним финансовым механизмом реализации задач нацпроекта "Экология", ранее отмечал министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. По его мнению, кардинальные позитивные изменения качества окружающей среды возможны при консолидации усилий общества, власти и бизнеса. "Зеленые облигации" широко применяются в мировой практике, с каждым годом этот механизм набирает все большую популярность.

Елена БЕРЕЗИНА

