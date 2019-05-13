13.05.2019 09:50 423

Стоимость криптовалюты с начала мая выросла уже на 35%. Но динамика не обусловлена органическим спросом инвесторов, говорят эксперты. Повлиять на курс могла торговая война США с Китаем.

Курс биткоина с начала мая вырос на 35%, достигнув отметки $7200 за единицу по состоянию на 13:00 мск 12 мая, следует из данных портала Trading View. Таким образом, криптовалюта превысила отметку $7000 впервые с сентября 2018 года, когда она стоила $7400 за единицу.

Несмотря на динамику, нынешняя стоимость биткоина далека от пиков. Дороже всего криптовалюта стоила в конце декабря 2017 года, когда курс достигал $19 650. Тогда к пику биткоин пришел всего за месяц — еще в конце ноября 2018-го стоимость составляла $8000. После резкого роста последовал такой же резкий спад — уже в начала февраля 2018-года курс откатился к $6900.

«Нынешний рост связан с действиями криптобирж по взвинчиванию курса», — убежден аналитик группы компаний «Финам» Леонид Делицын. Он ссылается на данные исследования компании Bitwise Asset Management «Реальный рынок биткоина». Согласно отчету, только на десяти криптобиржах происходят реальные торги.

К тому же, если посмотреть статистику трендов Google, можно заметить, что интерес пользователей к теме биткоина составляет всего 8% от пиковых значений 2017-го, добавляет Делицын: «У розничного инвестора интерес сильно падает, хотя конечно можно оставить версию, что биткоин покупают какие-то крупные инвесторы». По словам аналитика, на коротком пике можно попробовать заработать, но главное, чтобы у инвестора был «четкий и понятный план выхода» из криптовалюты.

На биткоин есть реальный спрос, но связан он с очередным витком напряжений в торговой войне США и Китая, считает глава УК «Спутник — управление капиталом» Александр Лосев. 10 мая президент США Дональд Трамп заявил о введении пошлин на ввоз в США китайских товаров на общую сумму $300 млрд. Перечень попавших под новые тарифы продуктов станет доступен 13 мая.

«Как известно, криптовалюты активно используются китайцами для вывода денег (это также подтверждал Банк России — прим. Forbes). Новые пошлины могли активизировать интерес в схемах по выводу денег, из-за чего биткоин и стал расти в цене», — полагает Лосев. По его мнению, рост будет недолгим — в районе нескольких недель — и закончится, как только интерес в схемах угаснет.

В марте 2019 года The Economist со ссылкой на аналитиков отрасли назвал три причины, по которым биткоин не переживет повторного бума. Первая — в завышенных цифрах популярности биткоина: компания Satoshi Capital Research сочла фиктивным объем транзакций на $3,3 трлн (в шесть раз больше оборота Paypal). Вторая причина — высокий объем искусственных торгов, третья — подрыв репутации из-за многочисленных мошенничеств на рынке.

Юлия ТИТОВА, Forbes Staff

