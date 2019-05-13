13.05.2019 10:00 583

Публикация пенсионными фондами отчетности за первый квартал позволила "Ъ" полностью оценить переходную кампанию 2018 года. Так, граждане перевели между НПФ, в НПФ из Пенсионного фонда России (ПФР) и обратно более 110 млрд руб. Основная часть перетоков впервые в истории рынка пришлась на переводы из одного НПФ в другой, раньше основным донором средств был ПФР. Теперь, отмечают эксперты, рынок вступил в период конкурентной борьбы между НПФ, где определяющим фактором может стать доходность.

Граждане по итогам кампании-2018 перевели из одного НПФ в другой более 69 млрд руб. накоплений. Об этом свидетельствуют подсчеты "Ъ" на основании отчетов за первый квартал крупнейших частных фондов и лидеров переходной кампании, а также предоставленной ими информации (на эти фонды приходится почти 97% кампании). Еще 40,4 млрд руб. пенсионных накоплений НПФ передал ПФР (см. «Ъ-Онлайн» от 29 марта). Кроме того, 4,5 млрд руб. средств граждане вернули в ПФР под управление государственной управляющей компании (ГУК) «ВЭБ.РФ» и частных управляющих, сообщили в ПФР.

Прошлогодняя переходная кампания стала аномальной: мало того что она была самой пассивной за последнее десятилетие (сменили страховщика всего 1,6 млн человек), впервые в истории рынка переводы пенсионных накоплений граждан между частными фондами превысили переходы «молчунов» из ПФР в НПФ. Таким образом, основное перераспределение пенсионных накоплений происходило именно между частными фондами.

Основными бенефициарами этого передела рынка стали «ВТБ Пенсионный фонд», «Согласие» и «Газфонд Пенсионные накопления», нетто-приток накоплений в которые составил 36 млрд руб., 27,2 млрд руб. и 18,3 млрд руб. соответственно. При этом если у «Согласия» и «Газфонд ПН» на приток средств из НПФ приходилась примерно половина всех поступивших пенсионных накоплений, то у «ВТБ Пенсионный фонд» — три четверти. Также активно переманивали клиентов у коллег Национальный НПФ, НПФ «Большой», «Сафмар», «Социум».

Больше всего пострадал от этого перераспределения средств НПФ «Открытие», зафиксировавший нетто-отток пенсионных накоплений 23,4 млрд руб., 16,7 млрд руб. пенсионных накоплений потерял фонд «Будущее», а также НПФ Сбербанка, «Нефтегарант» и «Сафмар» — 5,2 млрд, 4,2 млрд и 4,1 млрд руб. соответственно.

Наибольший отток застрахованных лиц относительно суммарной клиентской базы наблюдался у фондов, которые в 2017 году показали слабые показатели доходности, за счет разрывов связей так называемого московского пенсионно-банковского кольца (см. "Ъ" от 16 апреля). У НПФ «Открытие», «Будущее», «Сафмар» он оказался на уровне 3,8–4,3%. Единственный фонд из этих трех, частично компенсировавший значительный отток, был НПФ «Сафмар», который вышел на привлечение во втором полугодии 2018 года. «Мы понимаем, что некоторые фонды вели привлечение весь год, поэтому показатели переходной кампании, что оттоки превышают притоки, вполне объяснимы»,— говорит представитель фонда.

На том же уровне оказались оттоки у НПФ «Нефтегарант» (в 2018 году объединен с «Согласие ОПС» и «Нефтегарант НПО») — 3,7%. Суммарно из этих четырех фондов было выведено 52,6 млрд руб., или более трех четвертей всех оттоков из НПФ.

В остальных крупных НПФ отток клиентской базы составил 1,4–2,8%. Существенно меньше потерял только «ВТБ Пенсионный фонд», у которого уход застрахованных лиц не превысил 1%. «Наш фонд привлек большинство новых клиентов по итогам переходной кампании 2018 года, что отразилось на оттоках у других НПФ. В свою очередь, наша клиентская база подверглась меньшему воздействию»,— объясняет гендиректор «ВТБ Пенсионный фонд» Лариса Горчаковская.

В результате структура рынка поменялась: если ПФР и система НПФ достигли приблизительного паритета в количестве застрахованных лиц, то в деньгах частные фонды значительно обогнали государственный, отмечает гендиректор консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов. По его словам, влияние на более активную миграцию между НПФ оказали низкие доходности некоторых фондов в предыдущие два года. Человек, близкий к одному из лидеров прошлогоднего привлечения, также объясняет увеличившийся переток между НПФ тем, что в ПФР нелояльных ГУК клиентов с хорошими счетами сохранилось не так много.

Таким образом, подчеркивает господин Околеснов, наконец возникла настоящая рыночная ситуация: НПФ начали конкурировать друг с другом, и доходность, показанная фондом, становится одним из важнейших факторов для расширения клиентской базы.

Илья УСОВ