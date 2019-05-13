13.05.2019 10:10 553

Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля принял решение заморозить по всему миру активы Антипинского НПЗ, который на 20% принадлежит однокурснику президента России, юристу Николаю Егорову. Активы на сумму 225 млн евро арестованы по иску VTB Commodities Trading, пишет Reuters со ссылкой на документы.

По данным агентства, в список замороженных активов входит сам НПЗ, оборудование, нефтепродукты и запасы нефти, а также денежные средства на двух банковских счетах в Сбербанке. Компании также запрещается продавать вакуумный газойль (ВГО) другим компаниям без согласия VTB Commodities Trading.

Слушания по делу назначено на 15 мая.

Согласно картотеке арбитражных дел , 7 мая 2019 года VTB Commodities Trading также подал два иска в арбитражный суд Мурманской области о защите имущественных интересов. Ответчиком по обоим выступил Антипинский НПЗ.

Представители Антипинского НПЗ, Сбербанка и ВТБ отказались от комментариев.

Антипинский НПЗ — крупнейший независимый завод, не входящий в вертикально интегрированные нефтяные компании. Создан в 2006 году, сейчас входит в группу «Новый поток» Дмитрия Мазурова, которой также принадлежат доли в Марийском и Афипском НПЗ. Антипинский НПЗ на 80% принадлежит структурам Дмитрия Мазурова, а оставшаяся доля — у однокурсника президента России, юриста Николая Егорова.

В последние время НПЗ испытывает серьезные финансовые проблемы. Заводу не хватает средств на приобретение сырья, а покупатели из-за перебоев с готовой продукцией стали отказываться от закупок нефтепродуктов. Сейчас НПЗ фактически не работает: он переведен «в режим рециркуляции»,

Сбербанк и «Новый поток» сейчас находятся в активных поисках нового собственника на Антипинский НПЗ. Интерес к активу уже проявил «Лукойл». Компания готова купить НПЗ, но только после его банкротства. По данным «Коммерсанта», у компании только перед основным кредитором Сбербанком долг более $3 млрд.

В конце апреля завод сообщил о намерении обратиться в арбитражный суд Тюменской области с заявлением о банкротстве.