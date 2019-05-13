13.05.2019 10:20 456

Центральный банк (ЦБ) РФ подал заявление в Арбитражный суд Москвы о признании несостоятельным (банкротом) АО «Тройка-Д Банк», говорится в материалах суда.

Регулятор 17 апреля издал приказ об отзыве у этой кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.

По информации ЦБ, Тройка-Д Банк допускал нарушения законодательства и нормативных актов регулятора в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В частности, кредитная организация не обеспечивала своевременное представление в уполномоченный орган достоверной информации по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Банк систематически занижал величину необходимых к формированию резервов, а также завышал стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения. Также он осуществлял «схемные» операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов.

Кроме того, банк неоднократно нарушал ограничения на осуществление отдельных операций, вводившихся надзорным органом в целях защиты интересов вкладчиков.

ЦБ заметил, что в деятельности Тройка-Д Банка имели место недобросовестные действия по выводу активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, неоднократно направлялась Банком России в правоохранительные органы, отметил регулятор.

Ранее госкорпорация Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщила, что с 29 апреля осуществляет выплату страхового возмещения вкладчикам Тройка-Д Банка. По состоянию на 6 мая АСВ выплачено 3,1 миллиарда рублей или около 40% от страховой ответственности агентства по данному банку.

Банк был учрежден в декабре 2002 года под наименованием ЗАО «Стандарт Банк» на базе представительства Standard Bank PLC в Москве как стопроцентная «дочка» Standard International Holdings S. A. В конце 2007 года он был включен в реестр банков — участников системы обязательного страхования вкладов физических лиц. В декабре 2013 года наименование кредитной организации было изменено на ЗАО «Тройка-Д Банк».