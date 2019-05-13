Россияне не торопятся на работу после майских праздников

13.05.2019 12:30 516

Только треть улетевших отдыхать на майские праздники россиян планируют выйти на работу сегодня, в понедельник, сообщили эксперты сервиса Aviasales.

По данным туристического поисковика, лишь 33 процента бронирований обратных билетов в Россию пришлись на выходные с 10 по 12 мая. Возвращаться с мест отдыха россияне, судя по данным бронирований обратных билетов, планируют всю рабочую неделю.

Так, в понедельник, 13 мая возвращаются 13 процентов отдыхающих, еще 15 процентов рассчитывают прилететь во вторник. На среду и четверг также приходится по 14 процентов бронирований обратных билетов. А в последний рабочий день этой недели прилетят домой 11 процентов отдыхавших на майские праздники.

"Таким образом, больше половины путешественников предпочли продлить отпуск и вернуться домой после праздников", — резюмируют эксперты.

Кстати, дольше всего туристы остаются на российских курортах — в Сочи, Симферополе и Минеральных Водах. А из зарубежных направлений лидируют по продолжительности майских каникул столица Ереван (Армения), Стамбул (Турция), Милан (Италия), Баку (Азербайджан) и Барселона (Испания).

С одной стороны, брать отпуск в мае невыгодно, так как зарплата считается из меньшего количества рабочих дней. Но если растянуть выходные и покупать билеты на "непопулярные" дни, можно сэкономить до 20 процентов.

Евгений ГАЙВА

