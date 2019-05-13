Правительство России выделило три миллиарда рублей для обновления парка сельскохозяйственной техники на льготных условиях.
Деньги внесут в уставный капитал акционерного общества "Росагролизинг" из резервного фонда правительства "в целях наращивания темпов обновления парка техники в Российской Федерации и снижения финансовой нагрузки на лизингополучателей", — говорится в пояснении к распоряжению правительства.
Контроль за целевым и эффективным использованием средств обеспечит Минсельхоз России.
По расчетам, эти деньги позволят аграриям дополнительно приобрести 153 новых трактора и 221 комбайн для сезонных полевых работ на условиях финансового лизинга. Это значит, что техника сразу поступит в пользование, а ее стоимость предприятия будут выплачивать постепенно.
При этом будут действовать льготные условия лизинга. Сельхозпредприятиям дается отсрочка первого платежа, договор оформляется без авансов и залогов. Ставка вознаграждения за пользование техникой составляет всего три процента, то есть меньше стоимости банковского кредита.
Программа льготного лизинга сельхозтехники действует уже не первый год. С 2012 по 2018 год сельхозпроизводители приобрели технику на 22 миллиарда рублей.
Евгений ГАЙВА