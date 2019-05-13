13.05.2019 17:00 508

Рост экономики Москвы будет способствовать повышению уровня дохода жителей города в ближайшие годы, уверены в столичной мэрии.

Средняя зарплата в Москве в ближайшие годы вырастет до 120-135 000 рублей, спрогнозировали в департаменте экономической политики и развития города мэрии Москвы, сообщает «РИА Новости». Такой планки показатель достигнет в ближайшие 5-6 лет, заявили исследователи и пояснили: реальная средняя зарплата москвичей повышается на 5-10% в год. Основой такого роста аналитики считают развивающуюся экономику столицы. В декабре прошлого года размер средней зарплаты превысил 80 000 рублей, добавили представители мэрии.

Эксперт проекта «Банк данных заработных плат» компании HeadHunter Ольга Дмитриева назвала «РИА Новости» более скромную оценку: по ее мнению, к 2024 году средняя зарплата москвича вырастет на 30% и будет составлять порядка 111 000 рублей, при том, что в регионах эта цифра будет значительно ниже.

В апреле министр труда Максим Топилин сообщил , что в целом по стране реальная заработная плата по всей стране выросла на 6,8%, что стало самым высоким показателем с 2012 года.

Опрос, проведенный Финансовым университетом при правительстве России в начале апреля показал , что москвичам для достойной жизни нужно как минимум 100 000 рублей. Москва оказалась самой затратной, на втором месте Санкт-Петербург, жителям которого для комфортной жизни нужна 91 000. Самые невысокие запросы оказались у жителей Читы (50 000 рублей).

Ринат ТАИРОВ, Forbes Staff

