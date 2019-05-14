14.05.2019 08:00 336

Петр Пушкарев, шеф-аналитик ГК TeleTrade, специально для "Российской газеты":

- Российская валюта пока не склонна метаться, поэтому она и дальше на ближайшую неделю-две будет придерживаться русла с берегами от 64 до 66 рублей за доллар.

Однако ежемесячный отчет ОПЕК, публикация которого ожидается сегодня, 14 мая, может стать неплохим катализатором для перепозиционирования спекулятивных игроков на нефтяном рынке. Очень многие из них смогли неплохо и быстро сделать деньги на коррекции цен от 75 до 69 долларов за баррель. Уже забрали свою прибыль. И сейчас мучительно размышляют, имеет ли смысл возобновлять позиции на понижение опять — с текущих и более-менее умеренных уровней в 71-72 доллара.

Дилемма между продолжением коррекции вниз (из-за явной переоценки роли иранского эмбарго США) и продолжением роста (вследствие вполне реально сохраняющегося дефицита поставок из Венесуэлы, Ливии и действия соглашения ОПЕК+) будет постепенно и успешно решена большинством на рынке. Но, возможно, позднее. Вероятно, после 25-26 июня, когда странами ОПЕК и будут приняты основные решения по продлению действия квот на добычу в том или ином режиме.

Хотя это не означает, разумеется, что нефтяной рынок не может еще раз обновить в рамках технической коррекции те же майские минимумы и пробиться ниже 69 долларов за баррель. Или наоборот — что рынок не может подтянуться постепенно опять к 75 долларам.

Именно в зависимости от этого рубль и прибьет ближе либо к одному берегу в 64 рубля или к другому — в 66 рублей. А если ярко выраженная тенденция по нефти так и не проявится, то рубль, более вероятно, будет все же тяготеть к нижней половине этого коридора, совершая по большей части колебания ближе к 64,5 рубля за доллар и к 72,5 рубля за евро.

Плюс в геополитическом плане инвесторов несколько успокоил состоявшийся телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина, где речь шла, похоже, все-таки о взаимодействии по разграничению сфер влияния в противовес вариантам дальнейшей открытой конфронтации.

Кстати говоря, при наиболее вероятном "хэппи-энде" в сценарии торговых отношений США-Китай, которые рано или поздно, но скорее всего обречены на некое компромиссное соглашение. Если же позитив подхватят американские и европейские фондовые площадки — то энтузиазм этот может передаться, наконец-то, хотя бы в форме 2-3 месячного ралли и российским биржевым площадкам.

Понятно, что в этом случае рубль будет чувствовать себя еще увереннее. Но даже если фондового бума и не произойдет, то как минимум российскую валюту в этом году ждет тихое и теплое лето — своего рода финансовый отпуск. То есть рубль будет относительно спокоен и в меру крепок.

Георгий ПАНИН