14.05.2019 08:10 197

Возможность бронирования и покупки льготных авиабилетов на субсидируемые маршруты через портал госуслуг обсуждают в Минтрансе. Создание системы ведомство прорабатывает с авиакомпаниями, сообщили «Известиям» в министерстве. Сейчас приобрести проездные документы в Крым, Калининград и на Дальний Восток можно только в кассах, из-за чего людям приходится стоять в очередях сутками. В 2019 году такими билетами воспользуются порядка 1 млн пассажиров. Для организации продаж с использованием сайта госуслуг придется не только доработать законодательство, но и сам портал –– для этого потребуется почти год, отмечают участники рынка и эксперты. Авиакомпании пока пытаются решить проблему ажиотажного спроса своими силами. Правда, на сайтах некоторых перевозчиков дешевые билеты могут купить пока только пенсионеры и студенты.

Конец очередям

Минтранс прорабатывает возможность создания системы, которая позволит бронировать и выкупать льготные авиабилеты через федеральный портал госуслуг, рассказали «Известиям» в ведомстве. Представитель министерства добавил, что для принятия взвешенного решения проводятся консультации с авиаперевозчиками.

Речь идет о покупке билетов на маршруты из Москвы в дальневосточные регионы, Крым, Калининград, а также на межрегиональные рейсы. За счет субсидирования государством этих направлений билеты на них в два-три раза дешевле, что вызывает ажиотажный спрос. В итоге проездные документы раскупаются в считаные дни и людям приходится подолгу стоять в очередях. По действующим правилам льготные категории граждан могут приобрести билеты только в кассах авиакомпаний или уполномоченных агентств.

Из-за этого в январе 2019 года в Приморье и на Камчатке у касс и офисов продаж «Аэрофлота» (крупнейший получатель субсидий для перевозки льготников), по данным местных СМИ, выстраивались огромные очереди, в которых люди проводили от нескольких часов до нескольких дней. В апреле из-за ажиотажа в ДФО авиакомпания перевела кассы на усиленный режим работы и увеличила период бронирования льготных билетов, в течение которого их можно выкупить, с 72 часов до семи суток.

Молодым везде у нас билеты

В опрошенных «Известиями» авиакомпаниях сообщили, что пока не обсуждали с Минтрансом механизм продажи льготных билетов через портал госуслуг. Но в целом такое предложение оценивают положительно.

–– «Уральские авиалинии» готовы рассмотреть такую возможность, если технически удастся реализовать покупку льготных билетов на портале госуслуг, –– сказала «Известиям» пресс-секретарь авиакомпании Вера Гасникова.

Сейчас авиакомпания старается решить проблему своими силами: на сайте перевозчика запущен сервис покупки субсидируемых билетов, которым могут воспользоваться молодые люди до 23 лет и пенсионеры. Остальные категории льготников (инвалиды и члены многодетных семей) вынуждены стоять в очередях. В S7 «Известиям» сообщили, что в компании есть аналогичный сервис. Однако в нем также не реализована функция подтверждения льгот для людей с ограниченными возможностями и многодетных семей.

Президент «Utair — пассажирские авиалинии» Павел Пермяков сказал «Известиям», что поддерживает инициативу о продаже льготных билетов на сайте госуслуг. Он добавил, что авиакомпания в ближайшее время планирует запустить реализацию билетов по субсидируемым направлениям у себя на сайте.

В авиакомпании «Азимут» отметили, что «всегда рады расширить спектр услуг и возможностей» для пассажиров.

–– Сейчас билеты на субсидируемые рейсы в Крым и Калининград можно приобрести не только в кассах уполномоченных агентов, но и в контакт-центре, работающем круглосуточно, –– добавил представитель перевозчика.

В «Аэрофлоте», Nordstar, АК «Якутия» на запрос не ответили, в Nordwind от комментариев отказались.

Нашли препятствия

Для того чтобы льготники смогли приобретать дешевые авиабилеты через сайт госуслуг, необходимо внести изменения в действующее законодательство –– в пункт 45 Федеральных авиационных правил (ФАП), пояснил «Известиям» старший партнер адвокатского бюро «Титов, Кузьмин и партнеры» Андрей Кузьмин. Согласно этому пункту, сейчас перевозочные документы оформляются перевозчиком или уполномоченным агентом.

–– Надо будет дополнить список уполномоченных структур по оформлению льготных билетов, –– пояснил эксперт.

По словам юриста компании «Глазунов и Семенов» Ивана Лосева, сейчас портал госуслуг позволяет пройти регистрацию в несколько этапов. Последним из которых является подтверждение личности в специально организованных пунктах.

–– Тем самым подтвержденный аккаунт позволяет идентифицировать конкретного гражданина при получении государственных услуг, оплате налогов, штрафов и прочее. Поэтому людям, имеющим право приобретения льготных авиабилетов, теоретически не нужно ничего, кроме подтвержденного аккаунта, –– отметил юрист.

Однако для реализации этой инициативы также нужно будет решить ряд технических проблем, отметил источник «Известий» в одной из крупных ИТ-компаний. В частности, каким-то образом получить доступ к базам данных авиакомпаний, на что перевозчики вряд ли пойдут.

Директор производственного офиса компании «РТ Лабс» (оператор федерального портала госуслуг) Дмитрий Чуркин отметил, что технически обеспечить предоставление такой услуги возможно, но разработка алгоритма может занять существенное время –– от нескольких месяцев до года. Он согласился с мнением юристов, что перед решением техзадач необходимо доработать нормативные акты.

Цивилизованный подход

С предложением изменить законодательство для того, чтобы льготные категории граждан могли приобретать дешевые авиабилеты через портал госуслуг, в Минтранс в апреле 2019 года обращалось Общероссийское объединение пассажиров.

–– Это абсолютно не цивилизованный подход, когда люди ждут у касс до 30 часов, вынуждены ночевать в аэропорту. Должны быть реализованы комфортные условия покупки билетов. Тем более что технические возможности для этого есть, –– пояснил его председатель Илья Зотов.

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев также считает идею использовать портал госуслуг «разумной»: «С точки зрения подтверждения личности и права на льготы это вполне возможно». Еще удобнее, по словам эксперта, использовать госуслуги для идентификации личности с последующим приобретением льготных авиабилетов на сайтах самих авиакомпаний. Он добавил, что это, конечно, потребует доработки портала и электронных систем перевозчиков.

Александр ВОЛОБУЕВ

