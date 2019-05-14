14.05.2019 08:30 214

После удручающих результатов прошлого года российские негосударственные пенсионные фонды (НПФ) начинают текущий год на подъеме. Доходности по пенсионным накоплениям в первом квартале выросли. Даже аутсайдеры 2018 года показали высокие результаты за счет улучшившейся конъюнктуры рынка. Впрочем, прошлый год для НПФ также начинался хорошо, что не стало залогом высоких доходностей для их клиентов по итогам двенадцати месяцев.

Первый квартал, как год назад (см. «Ъ-Online» от 1 июня 2018 года), оказался успешным для НПФ, свидетельствуют данные частных фондов, сконцентрировавших почти 90% рынка обязательного пенсионного страхования (ОПС). Крупнейшие российские НПФ, регулярно демонстрирующие высокие результаты, в первом квартале 2019 года заработали самый большой инвестиционный доход по пенсионным накоплениям за последние четыре квартала. Так, НПФ Сбербанка получил 15,2 млрд руб. инвестдохода, превысив даже показатель первого квартала прошлого года, когда фонд заработал для своих клиентов 10,5% годовых. У «Газфонда ПН» результат составил 9 млрд руб., не дотянув, правда, до прошлогодних 17,4 млрд руб., когда доходность составила 17,1% годовых. Вчера оба фонда отказались раскрывать доходность за квартал. «ВТБ Пенсионный фонд» за первый квартал получил 4,2 млрд руб. инвестиционного дохода. «По итогам первого квартала 2019 года доходность по ОПС фонда составила 8,1% годовых»,— заявил его представитель.

При этом разнесшие в прошлом году по счетам клиентов убытки НПФ «Будущее», «Сафмар» и «Открытие» смогли за первые три месяца также показать положительный результат от инвестиционной деятельности — соответственно 8,7%, 9,1% и 10,7% годовых, сообщили в фондах. Успешно закончили квартал и ряд НПФ среднего размера. В частности, замыкавшие в первом квартале топ-10 по обязательствам по ОПС фонды «Социум» и Национальный НПФ заработали 9,2% и 8,3% годовых соответственно, сообщили в НПФ.

Таким образом, большинство крупнейших частных фондов в первом квартале могли показать результат лучше, чем государственная управляющая компания (ГУК) ВЭБ.РФ, которая заработала для «молчунов» по расширенному портфелю 7,7% годовых. Впрочем, НПФ не смогли добиться такого впечатляющего результата, как частные управляющие компании (средневзвешенная доходность 11,3% годовых) и ВЭБ.РФ по портфелю государственных ценных бумаг (11,7% годовых, см. "Ъ" от 23 апреля).

«Результаты первого квартала сложились из процентного дохода и положительной переоценки акций и долгосрочных облигаций»,— объясняет показатели НПФ Сбербанка глава управления инвестиций фонда Василий Иванов, указывая на улучшившуюся конъюнктуру на фондовом рынке. С этим согласны в «ВТБ пенсионном фонде», Национальном НПФ и «Сафмаре». Действительно, индексы пенсионных накоплений Московской биржи (состоят из акций и облигаций, в которые могут инвестироваться пенсионные накопления) показали за первые три месяца рост в 9,7–11,9% годовых.

Но радоваться рано: в прошлом году первый квартал также был успешным для частных фондов, их средневзвешенная доходность по накоплениям составила 8,2% годовых. Однако за счет ухудшения динамики облигационного рынка во втором полугодии, негативной ситуации на мировых финансовых рынках, а также под действием геополитических факторов доходности инвестирования НПФ упали (см. "Ъ" от 25 марта). К этому прибавилась расчистка портфелей, проводимая рядом крупных фондов. В итоге средняя доходность НПФ немногим превысила 2% годовых, а средневзвешенная доходность, разнесенная по счетам клиентов, и вовсе оказалась отрицательной.

В этом году в отношении фондового рынка инвесторы настроены оптимистично. «Санкционный фон понемногу смягчается: явных сигналов обострения нет»,— говорит старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов. Также, по его словам, поддержки можно ожидать от пролонгации в июне сделки ОПЕК+ по снижению добычи нефти, которая на фоне усиления санкций в отношении Ирана может привести к росту цен на топливо. Наконец, добавляет эксперт, после прохождения пика инфляции в марте ЦБ, скорее всего, вернется к снижению ключевой ставки, что также приведет к стабилизации облигационного рынка.

Илья УСОВ