14.05.2019 09:00 272

Новым главой розничного бизнеса Юникредит-банка вместо покинувшего банк Ивана Матвеева станет Михаил Повалий, ранее работавший в Альфа-банке и Visa. Сейчас UniCredit Group готовит новую стратегию, и в ней значительное место будет уделено развитию розницы. В последние годы в России бизнес Юникредит-банка в этом сегменте стагнировал, отмечают эксперты.

О том, что новым главой розничного бизнеса Юникредит-банка станет экс-глава департамента по развитию бизнеса Visa в России Михаил Повалий, рассказали "Ъ" участники рынка и подтвердили источники в банке. «Михаил займет место Ивана Матвеева, который входил в состав правления как куратор розницы и покинул банк 30 апреля, после почти девяти лет работы,— говорит один из собеседников "Ъ".— О назначении будет объявлено в ближайшее время». По словам еще одного собеседника "Ъ", после согласования с ЦБ Михаил Повалий также войдет в правление банка, курируя розницу и малый бизнес.

Михаил Повалий покинул Visa 31 декабря 2018 года, проработав там немногим более года. С 2005 по 2017 год господин Повалий в разных должностях работал в Альфа-банке, в том числе курировал розничный бизнес и входил в правление. Он отказался от комментариев относительно назначения в Юникредит-банк.

Иван Матвеев также не стал комментировать свой уход. По словам собеседников "Ъ", знакомых с ситуацией, он намерен остаться в финансовом бизнесе, однако пока не определился с новым местом работы.

Предправления Юникредит-банка Михаил Алексеев отказался от комментариев. В пресс-службе Юникредит-банка не ответили на запрос "Ъ", указав, что необходимо согласование комментариев с группой.

Источники "Ъ", знакомые с ситуацией в UniCredit Group, указывают, что сейчас идет формирование ее новой четырехлетней стратегии, в которой значительное влияние уделяется развитию розничного бизнеса дочерних банков, в том числе и в России, а также усилению работы с малым бизнесом. Именно этим, по словам собеседников "Ъ", займется господин Павлий.

Согласно рейтингу «Интерфакса» по итогам первого квартала, Юникредит-банк занимал восьмое место по активам в банковской системе (1,437 трлн руб.). Но доля розницы в кредитном портфеле банка крайне незначительна — 14%. При этом банк в прошлом году рос в розничном кредитовании медленнее рынка. «Общий прирост розничного портфеля банка за 2018 год составил 16,5% против 22,4% в среднем по рынку, что во многом объясняется сравнительно консервативной политикой,— указывает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Иван Уклеин.— В целом в розничном портфеле банка преобладает залоговое кредитование: ипотека и автокредиты составляли 61% розничного портфеля на конец 2018 года».

Если смотреть на динамику розничного кредитного портфеля Юникредит-банка на более длинном горизонте, то, по данным Frank RG, объем кредитов физлицам на данный момент находится на уровне конца 2014 года и составляет по итогам первого квартала 161 млрд руб. По этому показателю банк за указанный период опустился с девятого на тринадцатое место на фоне опережающего роста рынка. За тот же период объем розничного кредитного портфеля по системе в целом вырос на 37%, до 15,5 трлн руб.

При этом многие крупные банки делают сейчас ставку именно на рост розничного кредитования как наиболее маржинального, что усиливает конкуренцию на этом рынке. «Кадровое усиление розничного блока происходило в конце 2018-го — начале 2019 года у многих банков, поскольку кредиты физлицам выступили точкой роста рынка в 2018 году»,— указывает Иван Уклеин. «По-видимому, руководство Юникредит-банка посчитало необходимым дать новый импульс развитию розничного бизнеса в банке,— говорит руководитель финансовой практики компании "Морган Хант Экзекьютив Серч" Мария Янковская.— Посмотрим, что удастся сделать, ведь "Юникредит" придерживается весьма консервативной стратегии».

Ксения ДЕМЕНТЬЕВА