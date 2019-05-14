14.05.2019 09:10 251

Госдума подготовила поправки в закон о схеме передачи Связь-банка от госкорпорации ВЭБ.РФ в пользу Промсвязьбанка (ПСБ), на базе которого создан опорный банк для оборонно-промышленного комплекса. Соответствующие изменения в закон «О банках и банковской деятельности» предложили глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, депутаты Игорь Дивинский, Олег Николаев и сенатор Николай Журавлев.

Схема описана не в отдельном документе: изменения вносятся в виде поправок к принятому в январе в первом чтении законопроекту, устанавливающему минимальную сумму неудовлетворенных требований кредиторов банка для отзыва лицензии без привязки к МРОТ (100 тыс. руб. вместо 1000 МРОТ).

Такой порядок необходим, чтобы скорее принять законопроект, объяснил РБК Анатолий Аксаков. «Второе чтение пройдет 14 мая, третье может состояться на следующей неделе», — отметил он. Таким образом, Госдума может принять закон уже в мае. Предполагается, что Связь-банк будет передан Промсвязьбанку в 2019 году, подчеркнул Аксаков.

Как будут передавать

Законопроект предлагает закрепить за правительством право в 2019 году принять в казну (Росимущество) акции Связь-банка, которые ВЭБ передаст безвозмездно.

У правительства также будет право в текущем году внести акции Связь-банка в уставный капитал Промсвязьбанка «в порядке оплаты приобретаемых в собственность РФ акций Промсвязьбанка». Оборонный банк после санации был передан Банком России Росимуществу, сейчас в его собственности 100% акций ПСБ, свободных для выкупа государством акций нет. «Возможно, будет допэмиссия [акций Промсвязьбанка]», — сказал РБК Анатолий Аксаков.

ВЭБ.РФ владеет не всеми акциями Связь-банка (99,97%), у банка есть миноритарии. В проекте закона прописано, что если Промсвязьбанк станет владельцем больше 95% акций Связь-банка, он будет обязан выкупить оставшиеся ценные бумаги у других акционеров по рыночной цене. Оценку стоимости должен будет дать независимый оценщик. ПСБ освободят от необходимости делать предварительное предложение миноритариям, ему нужно будет направить обязательное требование только в Связь-банк.

«Если бы не было миноритариев, может быть, вообще можно было бы обойтись без законов. Поскольку и то и то государственное, можно было бы и в постановлении правительства все прописать. Но, учитывая, что эта передача затрагивает интересы миноритариев, процедуру обязательно надо прописывать в законе», — объяснил РБК Аксаков.

Что планируется засекретить

Процесс докапитализации Промсвязьбанка за счет акций Связь-банка выведут из-под действия сразу нескольких законов, следует из законопроекта. Например, на процедуру не будут распространяться положения закона «О Центральном банке», которыми устанавливается обязанность уведомления регулятора о приобретении долей в кредитных организациях. «Поскольку есть законодательное ограничение, для того чтобы не вводить лишние процедуры, предлагается все это прописать в законе, чтобы эту ненужную работу не выполнять», — сказал РБК Аксаков, отметив, что в противном случае реализация передачи могла затянуться по срокам.

Процесс передачи также не будет подлежать раскрытию информации в соответствии с действующими законами. Фактически власти могут не сообщать о том, произошла ли докапитализация Промсвязьбанка. ПСБ и сейчас не раскрывает большой объем информации о себе, пользуясь послаблениями для юрлиц, попавших под санкции или имеющих отношение к гособоронзаказу.

Связь-банк уже начал готовиться к передаче. В конце апреля совет директоров банка поручил его предправлению Денису Ноздрачеву «обеспечить реализацию мероприятий, связанных с подготовкой к проекту интеграции Промсвязьбанка и Связь-банка, включая обмен необходимой информацией». «Промсвязьбанк изучает бизнес-процессы, продуктовую линейку и кредитный портфель Связь-банка. Мы заинтересованы в этом активе и ожидаем принятия всех необходимых нормативных документов», — сообщили РБК в ПСБ. «Комментарии преждевременны», — сообщили РБК в пресс-службе ВЭБа.

Решит ли передача банка проблемы с капиталом ПСБ

У Связь-банка для передачи Росимуществу должна быть высокая достаточность капитала, говорил после набсовета ВЭБа в марте глава госкорпорации Игорь Шувалов. Перед сделкой ВЭБ должен будет освободить банк от проблемных активов, которые остались на его балансе за время санации (основная часть — наследство банка «Глобэкс», присоединенного к Связь-банку в 2018 году). Одновременно с вопросом передачи Связь-банка ВЭБ обсуждает с Минфином и ЦБ вопрос переоформления долга госкорпорации перед регулятором на 212 млрд руб. Эти деньги регулятор выделял ВЭБу с 2008 года в виде депозитов на санацию Связь-банка и «Глобэкса». «ВЭБу коммерческий банк не нужен, это не наша работа, мы не должны в этой нише работать нисколько», — объяснял Шувалов, зачем ВЭБ избавляется от Связь-банка.

В законопроекте прописано, что на приобретение Промсвязьбанком акций Связь-банка не будет распространяться инструкция Банка России, которая ограничивает предельный размер имущественных (то есть неденежных) вкладов в уставный капитал кредитной организации уровнем 20%. По данным ЦБ, уставный капитал Промсвязьбанка составляет 75 млрд руб. 20% от 75 млрд руб. — 15 млрд руб. Собственный капитал Связь-банка составляет 27 млрд руб.

Замминистра финансов Алексей Моисеев в марте говорил, что в 2019–2021 годах докапитализация Промсвязьбанка может составить 50 млрд руб. «Мы не смогли в конце прошлого года утвердить стратегию, потому что слишком рано. В ней предусматривается докапитализация на 50 млрд руб. на три года с 2019 года. Если Связь-банк перейдет с капиталом, то это будет засчитываться», — говорил Моисеев (цитата по «РИА Новости»). ПСБ нужен капитал в том числе для того, чтобы наращивать кредитование предприятий ОПК. После получения статуса оборонного ПСБ уже выдал кредитов на 200 млрд руб., отчитывался его глава Петр Фрадков.

Но, по мнению экспертов, имущественная докапитализация менее надежна в сравнении с денежной. «Докапитализация в целом может быть денежными и неденежными активами (ценными бумагами, недвижимостью и т.д.), но качество такого капитала будет ниже, чем живыми деньгами, так как появляется фактор справедливой стоимости вносимого имущества», — говорит аналитик Fitch Антон Лопатин. «Оценщик может оценить Связь-банк ниже капитала, ориентируясь на сделки последних лет», — опасается управляющий директор по методологии рейтингового агентства НКР Станислав Волков. Кроме того, «неденежный вариант докапитализации [ПСБ] сам по себе не добавляет банку ресурсов для наращивания активов, нужно привлекать его дополнительно», заключает эксперт.

Павел КАЗАРНОВСКИЙ