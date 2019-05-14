14.05.2019 09:20 222

Концепция развития в России сетей связи 5G дополнилась расширенным блоком об импортозамещении. Власти будут требовать от операторов преимущественно использовать оборудование и софт российского происхождения и готовы предоставить льготы отечественным производителям. Пока комплексного российского оборудования для 5G нет, указывают операторы, готовые использовать его, если оно окажется конкурентоспособным.

Операторы связи в сетях 5G должны будут применять преимущественно российские оборудование и софт, следует из обновленного проекта концепции создания и развития 5G в РФ (есть у "Ъ"). В перечень такой продукции включены, в том числе, абонентское оборудование, системы оперативно-разыскных мероприятий и хранения данных. Действующие сети связи уже зависимы от зарубежного оборудования и софта, построение на них же сетей 5G «создает риски потери контроля над цифровой инфраструктурой», говорится в проекте. Кроме того, есть риск санкций на поставку нового оборудования и ПО, что «приведет к их деградации». При этом предлагается ввести меры поддержки отечественных производителей: льготы по тарифам страховых взносов и налогообложению, пересмотр импортных пошлин и др.

Обязательных требований применять только отечественное оборудование в концепции нет, речь идет о «преимущественном использовании» при условии конкурентоспособности, подчеркивает представитель Минкомсвязи Евгений Новиков. По проекту концепции сняты разногласия с Минобороны, ФСО и ФСБ, с Минфином и Минпромторгом пока не урегулированы, от Минэкономики и Федеральной антимонопольной службы ответ пока не поступил, сообщил он.

Если требования будут реализованы, это вызовет существенный рост спроса на продукцию российских производителей, как минимум на зарубежной электронно-компонентной базе, уверен представитель МЦСТ Константин Трушкин. У российских компаний есть готовые или в высокой степени готовности решения, подтверждает представитель «Байкал Электроникс» Андрей Малафеев. Вопрос стимулирования спроса на разработанные решения — один из ключевых, согласен член совета по развитию цифровой экономики при Совете федерации Андрей Безруков.

В «Ростелекоме» сотрудничают с отечественными вендорами, но пока не видят «отечественного производства всего комплекса необходимого харда и софта». «Мы готовы рассматривать возможность использования российского оборудования, если оно будет конкурентоспособным»,— сообщил представитель МТС. Пока же российского оборудования 5G на рынке нет, обсуждается возможность локализации производства зарубежных поставщиков, указывает собеседник в одном из операторов. В «Вымпелкоме» отказались от комментариев, в «МегаФоне», Huawei, Nokia и Ericsson не ответили на запросы.

Опыт предыдущих поколений связи показал, что отечественные разработки используются лишь в некоторых элементах сетей, отмечает гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов. «Чтобы конкурировать с мировыми производителями, необходимы сопоставимые инвестиции в НИОКР. Собственных таких ресурсов у отечественных производителей нет, сможет ли государство выделить средства такого масштаба? Мировые вендоры рассчитывают на окупаемость за счет глобальных продаж, а Россия — это около 3% мирового рынка»,— рассуждает он.

Развернуть спрос на рынке 5G в сотни миллиардов рублей в год таким регулированием не получится, категоричен исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский. Критерий российского происхождения может работать на сложившемся рынке, например, компьютеров, но в 5G конкурируют комплексные решения, а не отдельные позиции, указывает он: «В решении Huawei российская продукция будет использоваться только в демонстрационных целях, как показатель потенциала импортозамещения. К демонстрации российского происхождения своей продукции готовится и Nokia».

Владислав НОВЫЙ, Кристина ЖУКОВА, Дмитрий ШЕСТОПЕРОВ