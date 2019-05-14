14.05.2019 09:30 234

Вице-спикер Совета Федерации и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак разработал законопроект о «цифровом профиле» и планирует в ближайшие дни внести его в Госдуму, рассказал РБК сам сенатор. Он возглавляет Совет по развитию цифровой экономики при Совфеде.

Инициатива нацелена на создание условий для развития цифровой экономики и достижение целей одноименного нацпроекта, пояснил Турчак. Как следует из пояснительной записки к проекту закона (есть у РБК), он вводит правовой институт «цифрового профиля» и электронного удостоверения личности гражданина, которое предоставит доступ к профилю, а также основные подходы к регулированию вопросов дистанционной идентификации и аутентификации граждан.

Каким будет порядок получения сведений с использованием «цифрового профиля», в законопроекте не описано. Не определены в нем и способы выражения согласия гражданина на оказание ему услуг, «технологически неразрывных с услугами сотовой связи и направленных на повышение их потребительской ценности», то есть тех, для получения которых необходимо подтвердить личность через мобильный телефон. Закон носит рамочный характер, порядок идентификации и аутентификации с использованием «цифрового профиля» необходимо будет определить на уровне подзаконного акта, пояснила РБК руководитель рабочей группы по цифровой экономике Совфеда Людмила Бокова. «Договором об оказании услуг связи может быть предусмотрено, что его стороны направляют друг другу юридически значимые сообщения в виде электронных документов с использованием идентификаторов, например, личного кабинета в мобильном приложении», — отметила Бокова.

Создание «цифрового профиля» — платформы, на которой будет храниться информация о гражданине в виде ссылок на юридически значимые записи в информационных системах государственных органов и организаций (например, на данные о недвижимости или налогах), — предусмотрено в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». Основной платформой для идентификации в «цифровом профиле» является Единая система идентификации и аутентификации, на базе которой работает, в частности, портал госуслуг.

В конце 2018 года Центробанк и «Ростелеком» подготовили концепцию платформы. Согласно документу, благодаря «цифровому профилю» гражданин сможет свободно распоряжаться доступом к своим данным, хранящимся в различных государственных информационных системах. Использование и передача данных из системы возможны только с согласия гражданина, который может не только давать, но и отзывать согласие на использование своих данных. Бокова затруднилась пояснить, учитывали ли авторы законопроекта эту концепцию.

Согласно планам правительства, которые ранее озвучивали представители Минкомсвязи и ЦБ, поправки о «цифровом профиле» должны быть приняты до конца 2019 года. С конца осени организации и граждане смогут протестировать «цифровой профиль». Ожидается, что в пилоте примут участие 16 банков и три страховые компании: они смогут оформить кредиты и ОСАГО, получая данные от ФНС, ПФР, МВД и Росреестра. Полноценный запуск «цифрового профиля» запланирован на конец 2020 года. Постепенный перевод граждан на электронные паспорта должен начаться в 2021 году.

В конце марта законопроект о «цифровом профиле» разработала Минкомсвязь. Как пояснил представитель ведомства Евгений Новиков, их документ сейчас ожидает заключения Минюста. «Потом он будет внесен в правительство, затем рассмотрен на комиссии по законопроектной деятельности, на самом правительстве и в конце — внесен в Госдуму», — сказал он. Какой будет перспектива документа с учетом внесения в Госдуму предложенного Совфедом законопроекта, Новиков затруднился сказать.

В пакете с «цифровым профилем»

Вместе с поправками, касающимися «цифрового профиля», Турчак подготовил и намерен в ближайшие дни внести в Госдуму предложения по регулированию персональных и общедоступных данных (данных о пользователях, которые находятся в открытом доступе в интернете), а также удостоверяющих центров, выдающих электронную подпись. В частности, предлагается:

ввести понятие обезличенных данных, «которые создаются на основе персональных, но не дают представления о субъекте», а также прописать в законодательстве процесс их анонимизации, после которого данные можно будет свободно использовать, не нарушая закон «О персональных данных»;

упростить порядок получения согласия на обработку данных — пользователи смогут давать его с помощью SMS или электронной почты, при желании — уменьшать или увеличивать количество информации, которую та или иная организация сможет обрабатывать.

Разработка концепции регулирования данных идет в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» с прошлого года. Ранее эксперты АНО «Цифровая экономика» (в том числе отвечает за реализацию одноименной программы) предложили, чтобы правила обработки общедоступных данных определяли представители той или иной площадки, на которой эти данные расположены, а иностранные компании и вовсе потеряют возможность обрабатывать данные россиян, если у них не будет российского юрлица. В материалах программы также упоминалось, что пользователи смогут получать плату за свои данные, переданные компаниям, по аналогии с интеллектуальной собственностью.

Александра ПОСЫПКИНА, Наталья ГАЛИМОВА, Евгения БАЛЕНКО, Анна БАЛАШОВА