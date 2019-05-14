14.05.2019 09:40 307

Как стало известно "Ъ", следственный департамент МВД предъявил обвинение в растрате 25 млрд руб. бывшему корпоративному директору, члену кредитного комитета Нота-банка Тимуру Исхакову. По версии следствия, им вместе с другими топ-менеджерами скандально известного банка была организована выдача невозвратных кредитов полсотне фирм-однодневок.

Выяснять обстоятельства хищения средств вкладчиков Нота-банка, как стало известно "Ъ", следственный департамент МВД начал в феврале этого года. В итоге действия банкиров были квалифицированы полицейским следствием как растрата, совершенная группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Как полагает следствие, не позднее 1 октября 2014 года топ-менеджерами банка, «хорошо осведомленными о его реальном финансовом состоянии и имеющихся проблемах», была запущена криминальная схема по выводу активов. Целью схемы являлось «безвозмездное обращение в свою пользу денежных средств» путем выдачи «заведомо невозвратных кредитов подконтрольным заемщикам».

Махинации совершались в несколько этапов, считает следствие. Вначале их участники находили организации, не осуществляющие самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, получали над ними контроль, затем готовили от их имени пакеты документов, необходимых для получения кредитных линий, после чего этим компаниям выдавались займы с «дальнейшим распоряжением похищенными средствами по усмотрению организаторов схемы».

Причем, как отмечается в материалах расследования, с целью придания достоверности подобным операциям по договорам кредитования оформлялись поручительства физлиц, которые номинально занимали должности гендиректоров компаний-заемщиков. Однако на самом деле, как уверены в МВД, поручители не имели отношения ни к руководству организаций-заемщиков, ни к погашению ими кредитных линий.

При этом, согласно криминальному плану, департамент кредитования Нота-банка был включен в схему по выводу средств, обеспечивая изготовление и подписание протоколов заседания кредитного комитета и одобрение заявок, которые подавались однодневками.

В итоге с 1 октября 2014 года по 13 октября 2015 года, когда Нота-банк фактически прекратил свою деятельность, более 50 компаний, в том числе ООО «Авто плюс», ООО «Акцент», ООО «Аргос-конъюнктура», ООО «Нанотехнологии», ООО «Первая торговая компания», ООО «Солгрейс» и ООО «Сегментэнерго», получили в нем займы, которые никто не собирался погашать. Согласно подсчетам следствия, таким образом из банка было выведено не менее 25 млрд руб. Отметим, что через месяц с небольшим, 24 ноября 2015 года, у банка была отозвана лицензия.

По данным "Ъ", фигурантами расследования стали бывший корпоративный директор банка Тимур Исхаков и двое его подчиненных, имена которых пока не называются. Господин Исхаков, который ранее работал в нескольких финансовых структурах, в том числе в банках «Открытие» и «Первый ОВК», где занимался кредитованием, по ходатайству следствия был арестован Тверским райсудом. Обжалуя это решение в Мосгорсуде, защита финансиста отмечала, что, будучи свидетелем по уголовному делу, господин Исхаков не скрывался, являясь по первому требованию на все следственные действия, и добровольно давал показания. Защита предлагала ограничиться в его отношении домашним арестом или освободить его под залог, однако апелляция оставила арестное решение суда первой инстанции в силе.

Отметим, что вместе с другими топ-менеджерами и экс-владельцами Нота-банка господин Исхаков проходит ответчиком по иску на 37,3 млрд руб., которые с них рассчитывает взыскать конкурсный управляющий банком от АСВ. Заявление будет рассмотрено в арбитраже в июне этого года.

При этом в числе фигурантов нового расследования нет ни бывших владельцев банка братьев Дмитрия и Вадима Ерохиных (соответчиков по иску АСВ), недавно приговоренных к 8,5 и 6 годам заключения за другие махинации, ни финансового директора кредитного учреждения Галины Марчуковой, дело которой еще не дошло до суда.

Это обстоятельство источники "Ъ" связывают с тем, что бывшие владельцы и топ-менеджер Нота-банка являются свидетелями обвинения по делу полковника-миллиардера МВД Дмитрия Захарченко, в процессе над которым вскоре должны начаться прения сторон. По версии СКР, офицер не только получал взятки, но и предупреждал своих знакомых в Нота-банке о предстоящих обысках и проверках.

Владислав ТРИФОНОВ, Сергей СЕРГЕЕВ