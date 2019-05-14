14.05.2019 09:50 367

Возможность снижения ипотечных ставок до восьми процентов рассмотрит Госдума сегодня, 14 мая. Это позволит увеличить объемы выдачи кредитов и вернуть высокий спрос на жилье.

"Есть поручение нашего президента Владимира Путина по итогам его Послания Федеральному Собранию — проработать вопрос снижения процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам до восьми процентов годовых и менее", — сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что затягивать с реализацией такой меры нельзя, люди ждут решения этого вопроса.

В первом квартале 2019 года ипотечные ставки продолжили рост, который начался еще в октябре прошлого года. В январе россияне занимали у банков деньги в среднем под 9,87 процента, в феврале — уже под 10,15, а в марте — 10,42 процента.

В последний раз такая высокая стоимость ипотеки в России наблюдалась полтора года назад, в августе 2017 года. Тогда банки выдавали кредиты под 10,58 процента. Правда, ставки с тех пор неуклонно снижались, достигнув минимума в сентябре-октябре 2018 года. Еще осенью взять ипотеку можно было под 9,41 процента, отмечают в компании "Метриум". Но за полугодие жилищный кредит подорожал на один процент, и пока банки не видят возможности снизить его стоимость без изменения условий кредитования.

Сделать реальной выдачу ипотеки под 8 процентов можно с помощью конкретных механизмов, считает президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. "Рассчитывать, что банки просто возьмут "под козырек" и начнут выдавать кредиты под 8 процентов, нереально, — поясняет он. — Если деньги привлекаются под 7 процентов, то выдавать банк их сможет минимум под 9 процентов. Чтобы не работать себе в минус, нужно заложить хотя бы 2-процентную маржу". Тосунян отмечает, что для ставки в 8 процентов нужна либо ключевая ставка в 5-6 процентов, либо субсидирование для банков части процентов. К тому же, отмечает Тосунян, сниженную ставку лучше использовать как способ стимулирования ипотечного кредитования у определенных категорий заемщиков. А не для всех.

Снижения ставок ждут и строители. Быстрый рост ставок превратил ипотеку из "союзницы" застройщиков в фактор торможения спроса на жилье. По итогам первого квартала россияне получили в банках почти 65 тысяч кредитов на покупку строящихся квартир. В сравнении с 2018 годом количество займов уменьшилось на 17 процентов. Отрицательная динамика наблюдалась весь первый квартал этого года, но хуже всего обстояли дела в марте, когда количество кредитов снизилось на треть.

Больше всего повышение ставок отразилось на покупателях строящегося жилья и застройщиках. Так как от 40 до 70 процентов всех дольщиков используют для вложений в строительство заемные средства. Снижение стоимости кредитов благоприятно повлияло бы на рынок. "Если ставки достигнут 8 процентов, то нас ждет повторение ипотечного бума 2018 года, повышение спроса на новостройки, рост инвестиций в жилищное строительство. Это было бы очень кстати, если учесть приближающуюся реформу 214-ФЗ", — говорит управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая.

Снижение ставок до восьми процентов может обеспечить повторение ипотечного бума 2018 года

Часть изменений, которые должны сделать ипотеку более комфортной для заемщика, уже приняты. Вступил в силу закон об "ипотечных каникулах", который защищает людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации от потери жилья. Готовится к рассмотрению законопроект, который позволит многодетным семьям, где родился третий или последующие дети, получить компенсацию на погашение кредита в 450 тысяч рублей. Однако по отдельности эти меры не смогут существенно повлиять на популярность ипотеки, для этого комфортными должны быть ставки и условия получения кредитов для всех заемщиков.

Между тем

В Вологодской области разработали региональную программу по льготному ипотечному кредитованию. Ее участниками станут семьи, в которых с 1 января текущего года по 31 декабря 2022-го появились и появятся на свет вторые и последующие дети. Семьи смогут купить квартиры на вторичном рынке либо рефинансировать уже взятые ипотечные кредиты. Действовать программа начала с 1 января текущего года.

В региональном бюджете на 2019 год на программу заложили 51,4 миллиона рублей. Это даст шанс улучшить свои жилищные условия порядка 500 семьям. Им компенсируют три процента от ипотечной ставки. Выплата будет предоставляться на весь период кредитования.

Три первые семьи уже получили необходимые документы для льготного кредитования. Все они обратились по вопросу рефинансирования ранее взятого ипотечного кредита. Этим семьям удастся не только значительно снизить срок кредита, который им предоставили (а в некоторых случаях с 15 до 8 лет), но и уменьшить сумму самого платежа.

Кстати, льготная ипотека — уже второй проект с начала 2019 года, который направлен на поддержку многодетных семей и улучшение демографической ситуации в Вологодской области. В конце февраля заработала региональная программа по выдаче земельных сертификатов. Сумму в 220 тысяч рублей можно получить в качестве компенсации за земельный участок и обналичить при строительстве или покупке жилья.

Подготовила Светлана ЦЫГАНКОВА, Вологодская область

Ирина ЖАНДАРОВА

