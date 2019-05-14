14.05.2019 11:00 285

Биткоин уверенно набирает в стоимости: криптовалюта за последние сутки достигла наибольшего уровня с июля прошлого года.

Стоимость биткоина в понедельник, 13 мая, превысила $8000, сообщает Reuters. Как отмечает агентство, для криптовалюты это максимальный уровень с июля 2018 года. За последние сутки биткоин прибавил в цене 17%, его стоимость на бирже Bitstamp в ходе торгов на пике достигла $8167.

Как отмечает Reuters, единого объяснения такому росту пока нет. Эксперты отмечают, что подорожание биткоина совпало с конференцией по блокчейну и цифровым валютам Consensus, которая проходит в Нью-Йорке. Биткоин дорожал и во время прошлых конференций, пишет агентство. Другое предположение — укрепление криптовалюты связано с торговыми войнами США и Китая. Некоторые участники рынка полагают, что к удорожанию биткоина могла привести и кража криптовалюты на общую сумму $40 млн с одной из основных цифровых бирж мира Binance.

В прошлом году криптовалюта пережила значительное падение, потеряв до трех четвертей капитализации: на пике биткоин стоил порядка $19 000-20 000, однако к ноябрю 2018 года упал ниже $4000. C начала этого года стоимость криптовалюты выросла практически в два раза.

Ринат ТАИРОВ, Forbes Staff

