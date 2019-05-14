14.05.2019 13:00 284

Российский рубль укрепился к доллару во вторник в связи с ростом цен на нефть, однако дальнейшего роста курса рубля не ожидается из-за приобретения валюты Министерством финансов.

К 12.35 МСК рубль укрепился на 0,3% к доллару до уровня 65,33 и вырос на 0,2% к евро до 73,32.

Цены на нефть выросли во вторник, после того как Саудовская Аравия сообщила в понедельник, что два ее танкера были среди судов, подвергшихся нападению у побережья ОАЭ, и назвала инцидент попыткой подорвать безопасность мировых поставок нефти.

Рубль укрепился на фоне усиления торговой войны между США и Китаем, но при этом потенциал российской валюты для дальнейшего укрепления ограничен покупкой министерством финансов дополнительных валютных средств для пополнения государственной казны.

Министерство сообщило на прошлой неделе, что будет покупать валюту на сумму 16,7 миллиарда рублей ($255,25 миллиона) в день в период с 14 мая по 6 июня, увеличивая покупки с 11,6 миллиарда рублей в день в прошлом периоде.

"Дальнейшее укрепление рубля в этой ситуации не ожидается", — сказал Василий Карпунин из БКС Брокер, сославшись на покупку валюты Минфином.

Российские фондовые индексы выросли.

Габриэль ТЕТРО-ФАРБЕР. Перевела Ольга ВИШНЕВСКАЯ