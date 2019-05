14.05.2019 15:00 396

Обострение торговой войны между Китаем и США пока влияет на российские компании косвенно: вместе с падением фондовых рынков в США и Азии, снижаются и акции российских компаний.

В начале мая Дональд Трамп заявил о повышении пошлин на все китайские товары до 25% . В ответ на это Китай также собирается ввести пошлины в размере от 5% до 25% на более 5000 видов американских товаров.

На фоне эскалации конфликта несколько дней падают мировые рынки. Американский фондовый рынок на торгах 13 мая показал самое большее снижение с начала года . Индекс Dow Jones упал на 2,38%, индекс S&P — на 2,41%, NASDAQ Composite снизился на падение 3,41%. Российский рынок также снизился. С 8 мая индекс Мосбиржи опустился на 1,8% , до 2508 пунктов на открытии торгов во вторник 14 мая. Индекс РТС упал на 2,3%, до 1208 пунктов.

Обвал на рынках вызвали в первую очередь распродажи в глобальных фондах GEM (фонды, инвестирующие в развивающие страны), поясняет эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Константин Карпов. Самое сильное падение в эти дни среди российских компаний показали акции сталелитейного и нефтегазового сектора, указывает генеральный директор «Иволга Капитал» Андрей Хохрин. Акции НЛМК вчера упали на 4,2%, до 159 рублей за акцию. Бумаги ММК с 10 мая подешевели почти 3%, до 43,3 рублей. На торгах 14 мая сильнее всего снижаются акции Rusal (на 4%) и En+ Group (на 4,7%).

В зоне риска

Из-за конфликта между США и Китаем больше других пострадают компании, ориентированные на экспорт ресурсов, считает аналитик ИК «Ренессанс Капитал» Андрей Мелащенко. Китай — один из крупнейших потребителей сырьевых товаров, и если торговые войны приведут к замедлению китайской экономики, то это напрямую отразится на сырьевых компаниях.

«На долю Китая приходится около 60% от глобального потребления железной руды и угля, около 50% никеля, стали и меди, около 30% золота, платины и палладия», — поясняет старший аналитик по металлургическому сектору «Атона» Андрей Лобазов. Ослабление мировых экономик также плохо скажется на химической промышленности и агропромышленном секторе, добавляет генеральный директор УК «Спутик — Управление капиталом» Александр Лосев.

В итоге снижение цен на алюминий, никель и медь может негативно отразиться на акциях «Норникель» и Rusal, говорит Константин Карпов. Общее падение спроса на сырье также негативно скажется на компаниях «Мечел», «Роснефть» и «Газпром», считает аналитик «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. При этом, подчеркивает Александр Лосев, ответные меры Китая против США могут сыграть на руку «Газпрому» и «Роснефти», если они коснутся американского СПГ и энергоносителей из США в целом.

Чуть меньшие, но все же риски, есть и для цен на нефть — пока цены на нее поддерживают другие факторы, указывают аналитики. «При этом физический спрос на нефть не должен будет сильно пострадать, но цены также могут уйти вниз после снижения политической напряжённости», — предупреждает главный стратег «Универ Капитал» Дмитрий Александров.

Что делать инвесторам

«Ситуация неприятная, но некритичная», — уверяет Андрей Лобазов. Снижение цены на глобальных рынках из-за торговой войны не должно сильно ударить по российским компаниям, так как компании к подобным шокам должны быть готовы — торговый конфликт начался уже давно. «Катастрофы для российских компаний быть не должно. Убытки маловероятны, а дивиденды можно и сократить», — уверяет он.

Тем не менее, Александр Лосев советует инвесторам воспользоваться золотым правилом Sell in May and go away (продавай в мае и уходи). По его словам, если конфликт не разрешится, общее замедление экономики негативно скажется на компаниях, работающих на внутреннем рынке, и среди пострадавших помимо сырьевых компаний могут оказаться финансовый, телекоммукационный, транспортный и энергетический секторы, а также продуктовый ретейл. «Поэтому инвестором сейчас разумнее избегать рисков (sell in May) и смотреть только на дивидендные истории компаний-экспортеров», — советует Лосев.

Андрей Хохрин также советует инвесторам в случае нагнетания ситуации запастись позициями в менее рискованных активах — в госдолге и защитных валютах.

Константин Карпов же призывает видеть возможности на рынке. Российские экспортеры, несмотря на все негативные последствия от эскалации торговой войны, могут получать поддержку от ослабления рубля. «Так что если планировать оставаться в акциях, лучше присматриваться преимущественно к бумагам экспортеров», — советует Карпов.

Если же США и Китай в какой-то момент все же придут к соглашению и на рынок вернется спрос на риск, тогда аналитик советует покупать любые компании, если в основе их стратегии заложен экономический рост, как глобальный, так и российский. А это — производители цветных промышленных металлов, газовые компании и даже банки.

Что будет с рублем

На торгах 13 мая рубль заметно ослаб к доллару и евро, подешевев на открытии торгов на 49 и 39 копеек соответственно. На рубль сейчас давят не только торговые войны — свою лепту вносит и Минфин, который увеличивает закупки валюты. Поэтому опрошенные эксперты единодушны во мнении, что рубль в ближайшее время вряд ли укрепится — пока все факторы играют против него.

При нынешних уровнях ставок и высоких ценах на сырье обвальное падение рублю не грозит, считает Лосев. Но из-за общего негативного движения валют развивающихся стран рубль еще может в ближайшее время ослабеть к доллару в пределах 5%, предполагает аналитик.

У рубля будут неприятности, если отток иностранных инвесторов из-за торговых войн усилится, а ЦБ снизит ключевую ставку во втором полугодии и продолжит в рамках бюджетного правила покупать валюту для Минфина, уверен Лосев. Давление на валюту вырастет и одним из вероятных сценариев к концу году станет ослабление рубля на 20% (это примерно 13 рублей по курсу на 13 мая).

По мнению Георгия Ващенко, ослабление курса рубля не превысит 8% к концу года и будет скорее обусловлено внутренней инфляцией и волатильностью нефти и рынков, нежели последствиями торговой войны, поясняет он. По прогнозу Дмитрия Александрова, при негативном сценарии в течение одного-трех месяцев может происходить постепенное ослабление рубля на 5-7%. По мнению исполнительного директора, главного экономиста Сбербанка Антона Струченевского, в целом для рубля ситуация с начала года складывается удачно, так что в банке ожидают, что рубль продолжит торговаться против доллара в диапазоне 65-66.

Людмила ПЕТУХОВА, Forbes Staff