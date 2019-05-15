15.05.2019 08:00 287

Позитив на мировых финансовых рынках восстановился после снижения показателей из-за эскалации торговой войны между США и Китаем. Большинство валют развивающихся стран пока укрепляются к доллару. Рубль накануне не стал исключением, но его стабильность, помимо положительного рыночного тренда, поддерживают еще несколько факторов.

По мнению аналитика департамента операций на финансовых рынках "СМП-банка" Константина Фенченко, с учетом сложившейся конъюнктуры рынка курс доллара до конца этой недели будет колебаться в пределах 65-67 рублей. Он не исключает, что впоследствии "медвежья" тенденция на мировых финансовых рынках продолжится, но инвесторы при этом не успеют массово выйти из активов развивающихся рынков. Временной границей прекращения вероятной тенденции к негативу может послужить встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20 в конце июня, говорит Фенченко.

Сейчас поддержку рублю продолжают оказывать относительно комфортные цены на нефть, отмечают аналитики "Нордеа-банка" Татьяна Евдокимова и Григорий Жирнов. В случае стабилизации на глобальных площадках в ожидании предстоящих переговоров лидеров КНР и США рубль может попытаться восстановить часть утраченных позиций во второй половине мая на фоне ожиданий решения Банка России по ключевой ставке и проведения налоговых платежей, добавляют они. По оценке аналитиков банка "Санкт-Петербург", объем майских налоговых платежей составит почти 2 триллиона рублей против апрельских 1,8 триллиона.

Роман МАРКЕЛОВ