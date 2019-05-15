15.05.2019 08:10 179

Увеличить поступления в бюджет на 44 млрд рублей уже в 2019 году позволят более жесткий контроль за плательщиками неналоговых сборов и повышение некоторых ставок. Об этом «Известиям» сообщили в Счетной палате (СП). В прошлом году казна получила 316 млрд таких доходов. В СП уточнили, что сейчас компании выполняют свои обязательства неполностью, а ведомства, ответственные за администрирование, собирают деньги недостаточно оперативно. Благодаря более строгому контролю поступление неналоговых платежей может расти минимум на 30% в год в течение пяти лет, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Сбои в админке

Счетная палата регулярно выявляет проблемы, связанные со сбором отдельных неналоговых доходов, сообщили «Известиям» в контрольном органе. Однако в следующем году поступления вырастут на 44 млрд рублей, прогнозируют в СП. Это произойдет в том числе благодаря ужесточению контроля за плательщиками, что предусмотрено стратегией Минфина.

Ведомство готовит реформу неналоговых платежей с 2016 года. Предполагается, что уже в 2021-м в НК войдут шесть основных обязательных для бизнеса сборов, в данный момент зафиксированных в законодательстве различных ведомств. Речь об экологическом, утилизационном и курортном сборах, плате за негативное воздействие на окружающую среду, за проезд большегрузов по автодорогам и использование связи.

Теоретически увеличения поступлений от включения шести неналоговых платежей в НК не ожидается, рассказали в Счетной палате. Там пояснили, что эти сборы трансформируют в налоги, сохраняя в прежнем виде ставки, объекты и плательщиков. Однако смена статуса этих платежей позволит в перспективе увеличить поступления в бюджет и повысить уровень платежной дисциплины за счет улучшения качества администрирования. ФНС России обладает более широким спектром возможностей, полномочий и опытом по сбору обязательных платежей, добавили в СП.

При прогнозировании поступлений от уплаты неналоговых сборов в палате учитывали и индексации некоторых ставок. Например, на рост доходов от утилизационного сбора в 2019 году повлияло повышение тарифов на транспортные средства. Увеличение поступлений также связано с ожидаемым повышением объемов производства и ввоза транспорта. Рост доходов от экологического сбора обусловлен повышением нормативов утилизации.

По мнению Счетной палаты, ключевые проблемы с неналоговыми платежами лежат в законодательной плоскости. Дело в том, что большинство сборов устанавливаются федеральными законами, но при этом ключевые элементы, регламентирующие практику сбора и расчета, установлены в подзаконных актах. Часто они слабо конкретизированы, а могут и вовсе отсутствовать. Недостатки регулирования в конечном итоге влияют на дисциплину плательщиков и, следовательно, негативно сказываются на объемах поступлений в бюджеты.

30% в пятой степени

Более строгое администрирование позволит существенно увеличить поступления в казну от плательщиков неналоговых сборов, уверены опрошенные «Известиями» эксперты. Темпы их роста в ближайшие 3–5 лет могут быть весьма существенными, если в этой области установят жесткие и прозрачные правила игры, заявил руководитель аналитической службы «Пепеляев групп» Вадим Зарипов. Эксперт отметил, что в данный момент администраторы экологических платежей не охватывают картину целиком, многих потенциальных плательщиков из регионального бизнеса даже нет в реестрах.

В 30% оценил потенциал ежегодного прироста поступлений неналоговых платежей в казну партнер Taxology Алексей Артюх. По его словам, это немного выше темпов повышения собираемости традиционных налогов, поэтому такие цифры вполне достижимы. Глава ФНС Михаил Мишустин докладывал в мае президенту, что за прошлый год в консолидированный бюджет поступило 21,3 трлн рублей налогов, что на 23% выше показателя 2017-го. Федеральный бюджет получил на 30% больше. Дополнительный приток налогов свидетельствует именно об улучшении администрирования, уверен Алексей Артюх.

Нестыковка данных

В СП приводят несколько примеров недостаточно качественного администрирования неналоговых платежей. Так, проведенный палатой сравнительный анализ данных ФТС и Росприроднадзора показал: сведения об объеме обязательств по экологическому сбору у госстуктур расходятся. В рамках выборочной проверки деклараций по девяти организациям-импортерам было установлено, что сведения не совпадают на 21,5 млн рублей. Таким образом, Росприроднадзор не проконтролировал качество расчета, полноту и своевременность уплаты экологического сбора и платежа за размещение отходов. Ведомство не до конца выполнило свои полномочия администратора доходов, заключили в палате.

Есть и другие случаи, когда администрирование платежей вызывало у СП вопросы. Так, из-за того что Росводресурсы по законодательству не обязаны проверять достоверность сведений, поступающих от пользователей воды, обмен данными между госструктурой и компаниями происходит на «доверительной основе», сказали в Счетной палате. Из-за этого также возможны искажения в расчетах обязательных для предприятий платежей.

Росприроднадзор и Росводресурсы пока не ответили на просьбу «Известий» прокомментировать критику СП, а также уточнить, в чем заключаются основные сложности сбора неналоговых доходов.

В Минфине согласились с тем, что администрирование таких платежей оставляет желать лучшего.

— Сейчас оно сложное, разрозненное и непрозрачное. По неналоговым сборам нет отчетности, сопоставимой с отчетностью по налогам, где есть возможность детально анализировать динамику, — заявили «Известиям» в ведомстве.

Дать прогноз по динамике прироста в случае более жесткого администрирования, в частности, при передаче основных платежей в ведение ФНС там затруднились. Однако в Минфине подчеркнули, что увеличение поступлений — для ведомства не самоцель. Главное — это максимально конкретизировать, упростить методики и процесс сбора, сделать сферу более прозрачной и понятной как плательщикам, так и администраторам.

Дмитрий ГРИНКЕВИЧ