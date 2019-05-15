15.05.2019 08:20 261

Россияне почти поровну разделились на тех, кто никогда не скрывал свои страницы в соцсетях от начальника (таких 51 процент), и тех, кто когда-либо ограничивал доступ к их просмотру своим руководителям (49 процентов).

При этом большинство (60 процентов) убеждено, что представители некоторых профессий должны скрывать свои страницы соцсетях от посторонних глаз.

Это показало исследование, проведенное сервисом по поиску работы и сотрудников Rabota.ru (есть в распоряжении "РГ").

Большинство (51 процент) из тех, кто скрывает свои аккаунты от начальства , делают это, так как считают соцсети личным пространством для общения с близкими. Еще 34 процента не хотят сообщать личную информацию о себе и своей жизни, шесть процентов боятся навредить своему профессиональному образу. И пять процентов боятся увольнения из-за контента своих страниц.

Три процента беспокоятся, что начальство не разделит их взгляды, высказанные в соцсетях, один процент скрывает аккаунты из-за запрета пользоваться соцсетями на работе.

Не менее 60 процентов участников опроса убеждены, представители некоторых профессий должны скрывать свои аккаунты от посторонних. Из них 36 процентов полагают, что касается специалистов, профессия которых имеет в обществе определенный моральный облик . Для 32 процентов основанием является публичная профессия. Еще 12 процентов опрошенных рекомендовали бы скрыть свои страницы первым лицам компаний. Кроме того, респонденты в основном одобряют ограничения на использование соцсетей госслужащими, военнослужащими, сотрудниками спецслужб и правоохранительных органов.

Большинство участников опроса (47 процентов) считают, что работодатель не может ограничивать деятельность работника в его личных соцсетях.

Марина ГУСЕНКО

