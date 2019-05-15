15.05.2019 08:30 243

Минэкономики предлагает упростить привлечение в РФ иностранных работников с высокой квалификацией. Для них может быть снижен порог зарплат, по которому определяется высокая квалификация, также ведомство предлагает ввести возможность дистанционного подтверждения их статуса. Впрочем, по мнению экспертов, эффект от этих мер будет ограничен как сокращением потенциала приезжих из стран бывшего СССР, так и их нежеланием переселяться в РФ насовсем.

Минэкономики предлагает упростить миграцию в РФ для высококвалифицированных специалистов, рассказали "Ъ" в ведомстве. Сейчас к таким специалистам миграционное законодательство относит иностранцев, которых привлекают на высокие зарплаты. Так, для желающих работать в особых экономических зонах она должна составлять не менее 58 тыс. руб. в месяц, не менее 83 тыс. руб.— для занятых в научной сфере и 167 тыс. руб.— для остальных. Число разрешений на работу для ВКС не квотируется, а разрешения на работу им выдают на три года с возможностью продления, также они могут оформить вид на жительство для себя и членов семьи. В 2018 году им выдали 28,2 тыс. разрешений на работу.

По мнению Минэкономики, необходимо уменьшить «зарплатные» пороги, чтобы расширить число получателей статуса ВКС. Кроме того, ведомство предлагает ввести возможность дистанционно подтверждать его по опыту работы или специализации, что расширит доступ таких специалистов на рынок труда без привязки к конкретному работодателю. Для упрощения долгосрочного пребывания ВКС и иностранцев, окончивших обучение в вузах РФ, министерство предлагает дать им возможность получать российское гражданство в упрощенном порядке без отказа от уже имеющегося. Это, по мнению замглавы Минэкономики Ильи Торосова, создаст условия для восполнения демографических провалов в РФ и будет способствовать ведению бизнеса и привлечению инвестиций.

Напомним, осенью 2018 года президент утвердил новую Концепцию государственной миграционной политики на 2019–2025 годы. В план по ее реализации Белый дом включил и мероприятия, предложенные Минэкономики. Однако, как отмечает Ольга Чудиновских, заведующая лабораторией экономики народонаселения и демографии МГУ, опыт привлечения ВКС показывает, что их мало интересует возможность проживать в РФ постоянно. За годы действия программы лишь единицы привезли в РФ семьи, а остальные рассматривают Россию как страну временной работы. По ее словам, трудно ожидать, что новые возможности для ВКС существенно расширят этот канал миграции: возможности «экспорта» квалифицированной рабочей силы с планами переселения в Россию в основных странах-донорах весьма ограничены, а мигранты европейских государств СНГ уже переориентировались на страны вне бывшего СССР. «Интереснее были бы упрощенные условия получения разрешения на временное проживание или вида на жительство»,— говорит она.

«В целом новая концепция миграционной политики вряд ли повлияет на миграционные потоки в страну — потенциал миграции в РФ из постсоветских стран уже исчерпан,— говорит и Юлия Флоринская из Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.— А поскольку документ оставляет много решений лично за президентом, можно предположить, что он станет скорее политическим инструментом в отношениях РФ с ними».

Анастасия МАНУЙЛОВА